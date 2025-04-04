Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın’dan dolandırıcılık isyanı!

"Rampapapam", "Yok Yok" ve "Bilir mi?" gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siber saldırıya uğradığını duyurdu. Kişisel verilerinin izinsiz şekilde kullanıldığını ifade eden 29 yaşındaki sanatçı, hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Adına sahte siparişler verildi

Takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Akın, son dönemde ciddi bir dijital saldırının hedefinde olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı."

'Bu sadece benim değil, herkesin sorunu'

Feride Hilal Akın, olayın sadece bireysel bir sorun olmadığını vurgulayarak, bu tür dijital ihlallerin kamu güvenliği açısından da büyük bir risk taşıdığını belirtti. Açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu yaşadığım süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda kamu sistemlerinin güvenliğiyle ilgili bir uyarıdır. Hukuki süreci başlattım ve konunun takipçisiyim."

Ünlü isimler tehlikede

Feride Hilal Akın’ın yaşadığı bu olayın bir ilk olmadığı da ortaya çıktı. Cemre Baysel, Buçe Buse Kahraman, Hafsanur Sancaktutan ve Bengü gibi birçok ünlü ismin de geçtiğimiz haftalarda benzer siber şikayetlerde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, özellikle ünlülerin kişisel bilgilerinin dijital ortamda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.