Jackie Chan Tribünden Sahaya İndi! Alperen Şengün’ü Tebrik Etti

NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı performansıyla dikkat çeken milli basketbolcumuz Alperen Şengün karşılaştığı dünyaca ünlü isimle gündeme geldi. Dallas Mavericks karşısında alınan galibiyetin ardından Şengün’ün yanına gelen Hollywood yıldızı Jackie Chan genç basketbolcuyu tebrik etti. İkilinin buluşması spor ve sinema dünyasını bir araya getiren keyifli anlardan biri oldu.

Jackie Chan Parkeye İndi Alperen’i Tebrik Etti

Houston Rockets ile Dallas Mavericks Çin’in özel idari bölgelerinden Makao’da oynanan karşılaşmada kozlarını paylaştı. Mücadeleyi tribünden takip eden 71 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jackie Chan maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya indi.

Dünyaca ünlü yıldızın hedefinde ise milli basketbolcumuz Alperen Şengün vardı. Chan 24 yaşındaki basketbolcunun yanına giderek elini sıktı ve galibiyetinden dolayı kendisini kutladı. İkilinin birlikte fotoğraf çektirmesi de bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Basketbol parkesinde yaşanan bu sürpriz buluşma Alperen Şengün için de unutulmaz anlardan biri oldu. Bir yanda NBA’de adından söz ettiren genç bir Türk yıldız diğer yanda yıllardır dünya çapında hayranları bulunan bir sinema efsanesi…

Alperen Şengün O Anları Takipçileriyle Paylaştı

Alperen Şengün maçın ardından sosyal medya hesabını da boş bırakmadı. Milli basketbolcu karşılaşmadan görüntülerin yanı sıra Jackie Chan ile birlikte çekildiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Böylece maç galibiyeti yalnızca parkede yaşananlarla sınırlı kalmadı iki farklı dünyanın yıldızlarını buluşturan görüntüler de gündeme taşındı.

Jackie Chan Hakkında Çıkan Haberlere Dikkat!

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bazı internet sitelerinde Jackie Chan’in hayatını kaybettiğine dair asılsız haberler yayımlanmıştı. Ünlü oyuncuyla gerçekleşen bu buluşma ise söz konusu iddialara karşı dikkat çeken bir gelişme olarak gündeme geldi.