Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye Yürek Yakan Veda: Oğlum!

Breaking Bad dizisinde baba-oğul olarak izlediğimiz Bryan Cranston ve RJ Mitte’nin hikâyesi ekranların ötesinde de özel bir bağa dönüştü. Dizide Walter White karakterini canlandıran Cranston 34 yaşında hayatını kaybeden Mitte’nin ardından duygusal bir mesaj paylaştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan oyuncu “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Cranston’ın açıklamaları ikilinin yıllar içinde kurduğu ilişkinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Henüz 14 Yaşındayken Tanışmışlardı

Bryan Cranston, RJ Mitte ile Breaking Bad dizisinin seçmeleri sırasında tanıştığında genç oyuncunun henüz 14 yaşında olduğunu hatırlattı. Mitte dizide Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterine hayat veriyordu.

Cranston genç oyuncunun rolüne büyük bir hevesle yaklaştığını ve çekimler boyunca gösterdiği kararlılıkla dikkat çektiğini anlattı. Serebral palsiyle yaşayan Mitte’nin yoğun çalışma temposuna rağmen karakterini başarıyla canlandırması onun oyunculuk yolculuğunun önemli bir parçasıydı.

Yıllar boyunca birlikte çalışan ikili yalnızca aynı dizide rol alan iki oyuncu olarak kalmadı. Cranston’ın paylaşımından da aralarındaki bağın çekimler bittikten sonra da devam ettiği anlaşılıyor.

Engelli Bireyler İçin Mücadele Etti

RJ Mitte dizide elde ettiği tanınırlığı engelli bireylerin haklarını savunmak ve farkındalık oluşturmak için de kullandı. Cranston genç oyuncunun bu alandaki çalışmalarını ve başkalarına destek olma çabasını da unutmadı.

Mitte’nin oyunculuğunun yanı sıra bu yönüyle de iz bıraktığını vurgulayan Cranston’ın sözleri hayranlarını duygulandırdı.

Son Kez Buluşmak İçin Mesajlaşmışlardı

Cranston’ın paylaşımındaki en dokunaklı ayrıntılardan biri de son görüşmelerine dair anlattıkları oldu. Ünlü oyuncu Mitte ile birkaç hafta önce öğle yemeğinde buluşmak için mesajlaştıklarını açıkladı.

Bir araya gelmek için gün belirlemeye çalışan ikilinin planı şimdi çok daha hüzünlü bir anlam taşıyor. Cranston, Mitte’yi çok sevdiğini belirterek veda mesajını “Seni özleyeceğim oğlum” sözleriyle tamamladı.