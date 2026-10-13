Cenk Eren İçini Döktü! Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’e Kırgın

Şarkıcı Cenk Eren katıldığı programda Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’le yaşadığı dikkat çekici anıları anlattı. İki isimle ilgili yaşadıklarını paylaşan Eren birinin kendisine selam vermemesine kırıldığını diğerinin ise iletişim kurma isteğine asistanı üzerinden yanıt vermesine şaşırdığını söyledi. Ünlü şarkıcının açıklamaları sanatçılar arasındaki iletişim ve nezaket konusunu yeniden gündeme getirdi.

Aleyna Tilki’nin Davranışı Cenk Eren’i Kırdı

Serhat Tekin’in programına konuk olan Cenk Eren, Aleyna Tilki’yle yaşadığı bir olayı anlattı. Tilki’nin kariyerinin ilk dönemlerinde kendisine destek verdiğini belirten Eren bir televizyon çekimi sırasında yaşananların ise kendisini üzdüğünü ifade etti.

Eren’in anlattığına göre aynı ortamda bulundukları sırada Aleyna Tilki kendisine selam vermedi. Bu tavır karşısında kırıldığını dile getiren şarkıcı yaşadığı hayal kırıklığını açıkça paylaştı.

Ancak Eren’in sözlerinden bu olayın Aleyna Tilki’nin yeteneğine duyduğu inancı değiştirmediği de anlaşılıyor. Yani yaşadığı kırgınlığa rağmen genç şarkıcının müzikal başarısına yönelik olumlu düşüncelerini koruyor.

Mabel Matiz’in Yanıtı Şaşırttı

Cenk Eren’in anlattığı bir diğer olayın başrolünde ise üst kat komşusu Mabel Matiz vardı. Eren, Ajda Pekkan için bir şarkı talebinde bulunulması üzerine Matiz’le iletişim kurmak istediğini söyledi.

Ancak beklediği yanıtı doğrudan Mabel Matiz’den alamadı. Ünlü şarkıcı Matiz’in kendisine asistanı aracılığıyla dönüş yapmasına şaşırdığını anlattı.

Eren’in paylaşımı iki sanatçıyla yaşadığı farklı deneyimleri gözler önüne serdi. Bir yanda selam verilmemesine duyulan kırgınlık diğer yanda iletişim kurma biçimine yönelik şaşkınlık vardı.

Cenk Eren’in açıklamaları sanat dünyasında küçük gibi görünen davranışların bile kişiler üzerinde nasıl iz bırakabildiğini bir kez daha gösterdi. Bakalım Aleyna Tilki ve Mabel Matiz, Eren’in sözlerine herhangi bir yanıt verecek mi?