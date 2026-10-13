Mehmet Ali Erbil Yılların Sırrını Açıkladı! Annesiyle Ne Yaşadı?

Mehmet Ali Erbil nisan ayında 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılmamasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü şovmen neden cenazeye gitmediği sorusuna açıkça yanıt verdi. “İçimden gelmedi” diyen Erbil annesiyle ilişkisinde çocukluk yıllarından bugüne uzanan kırgınlıklar olduğunu anlattı. Ancak tüm yaşananlara rağmen annesine hakkını helal ettiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

“Çocukluğumdan Bugünüme Kadar Bir Ukde Kaldı”

Annesinin cenazesine katılmaması uzun süre merak edilen Mehmet Ali Erbil kararının arkasında geçmişten gelen duyguların olduğunu belirtti. Çocukluk döneminde yaşadıklarının kendisinde iz bıraktığını anlatan şovmen annesiyle ilişkisinin kendisi için kolay bir konu olmadığını ortaya koydu.

Erbil’in açıklamalarında dikkat çeken nokta cenazeye gitmemesini açıkça dile getirmesi oldu. Ünlü isim bu kararını gizlemek ya da farklı bir gerekçeyle açıklamak yerine “Cenazeye gidemedim ya. İçimden gelmedi” sözleriyle duygularını ifade etti.

Annesine Hakkını Helal Etti

Geçmişte yaşadığı kırgınlıklara rağmen annesine hakkını helal edip etmediği sorulan Erbil bu konuda net konuştu. “Anneme hakkımı helal ettim tabii canım. Etmeyecek bir durum olamaz” diyen şovmen annesiyle arasında yaşananlara rağmen ona karşı son sözünün bu olduğunu belirtti.

Erbil yalnızca duygusal ilişkilerinden değil, ailesine sağladığı maddi destekten de söz etti. Annesine yardım ettiğini ve kendisine zor günler yaşattığını söylediği üvey babasına da maaş bağladığını anlattı.

Kardeşi Farklı Bir Gerekçe Açıklamıştı

Yurdagül Eken İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Cenazede konuşan Erbil’in kız kardeşi Öngül Eken ise ünlü şovmenin sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını söylemişti.

Erbil’in son açıklaması cenazeye katılmama kararında geçmişten gelen kırgınlıkların da etkili olduğunu ortaya koydu. Böylece konuya ilişkin farklı açıklamalar gündeme gelirken şovmenin ailesiyle yaşadıkları yeniden konuşulmaya başladı.