Acun Ilıcalı’dan Survivor 2027 Bombası! Ödül Tam 10 Milyon TL

Survivor tutkunları yeni sezon için heyecanlanmaya hazır olun! Acun Ilıcalı Survivor 2027’nin formatıyla ilgili merak edilen ayrıntıları açıkladı. Üstelik bu kez hem yarışma düzeninde hem de büyük ödülde dikkat çeken değişiklikler var. İki eski şampiyonun takım kaptanı olarak karşı karşıya geleceği yeni sezonda kazananı tam 10 milyon TL bekliyor.

Turabi ve Ogeday Yeniden Karşı Karşıya!

Survivor denince akla gelen iddialı isimlerden Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken 2027 sezonunda yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik ikisi de bu kez sıradan bir yarışmacı olarak değil takım kaptanı olarak mücadele edecek.

Daha önce ikişer kez şampiyonluk yaşayan Turabi ve Ogeday kendi takımlarını kurarak gönüllülere liderlik edecek. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar da bu iki iddialı isimden birinin takımına girerek şampiyonluk yolunda ter dökecek. İki eski şampiyonun kaptanlık mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı şimdiden merak konusu.

Şampiyona Tam 10 Milyon TL!

Yeni sezonun en çok konuşulacak ayrıntılarından biri de para ödülü oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2027’nin kazananına 10 milyon TL verileceğini duyurdu. Ilıcalı’nın Türk televizyon tarihinin en büyük ödülü olarak tanıttığı bu miktar yarışmaya katılmak isteyenlerin iştahını kabartacak gibi görünüyor.

Elbette bu ödüle ulaşmak için zorlu parkurları geçmek takım arkadaşlarıyla uyum sağlamak ve haftalar boyunca mücadeleyi bırakmamak gerekecek. Büyük ödülün açıklanmasıyla birlikte rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

Acun Ilıcalı’dan Adaylara Çağrı

Acun Ilıcalı sosyal medya paylaşımında Survivor 2027 için geri sayımın başladığını belirterek adayları başvuru yapmaya davet etti. Yeni formatıyla dikkat çeken yarışmanın Ocak 2027’de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Turabi ve Ogeday’ın kaptanlığında kurulacak takımlar 10 milyon TL’lik ödül ve yepyeni format… Survivor 2027 şimdiden sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday!