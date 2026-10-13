Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar Sözlerine Demet Akalın’dan Jet Yanıt Geldi!

Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yönelik yorumu gündem oldu. Demet Akalın tepki gösterdi oyuncunun hesabının ele geçirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Erkan Petekkaya’nın Hülya Avşar Sözlerine Demet Akalın’dan Jet Yanıt Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 19:20

Hülya Avşar’ın konser öncesinde sahneye yürüdüğü görüntüler Erkan Petekkaya’nın yaptığı yorumla gündeme geldi. Oyuncunun Avşar’ın yürüyüşü hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekerken konuya Demet Akalın da dahil oldu. Yıllarca Hülya Avşar’la birlikte çalıştığını söyleyen Akalın Petekkaya’nın sözlerine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı oyuncunun böyle bir yorum yapmış olmasına inanamadığını belirterek hesabının ele geçirilmiş olabileceğini bile öne sürdü.

Erkan Petekkaya’nın Yorumu Gündem Oldu

Her şey Hülya Avşar’ın konser öncesinde sahneye doğru yürüdüğü görüntülerin paylaşılmasıyla başladı. Görüntüleri gören Erkan Petekkaya Avşar’ın yürüyüşüne ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı.

Oyuncu “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” ifadelerini kullandı. Petekkaya’nın bu sözleri kısa sürede gündeme gelirken yorumun ardından gözler diğer ünlü isimlerin vereceği tepkilere çevrildi.

Demet Akalın’dan Hülya Avşar’a Destek

Petekkaya’nın yorumuna sessiz kalmayan Demet Akalın Hülya Avşar’ı savundu. Avşar’la yıllarca birlikte çalıştığını hatırlatan şarkıcı onun yürüyüşünün kendine özgü ve sempatik olduğunu söyledi. Ayrıca Avşar’ın ayağı ağrıyor olsa bile böyle bir yorum yapılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Akalın açıklamasında “Yıllarca Hülya Hanım’la çalışmış biri olarak o yürüyüşü sempatikliğinden gelir artı ayağı da ağrısa böyle bir şey denir mi?” ifadelerini kullandı.

“Erkan Baba Kesin Hacklendi”

Demet Akalın’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Erkan Petekkaya’nın hesabıyla ilgili sözleri oldu. Akalın oyuncunun normalde böyle bir sataşmada bulunacağını düşünmediğini belirterek “Erkan baba kesin hacklendi sataşacak biri değil sanmıyorum” dedi.

Şarkıcının bu sözleri Petekkaya’nın yorumunu kendisine yakıştıramadığını gösterdi. Ancak oyuncunun hesabının gerçekten ele geçirildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Şimdilik tartışmanın odağında Petekkaya’nın sözleri ve Akalın’ın bu sözlere verdiği yanıt var. Taraflardan yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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