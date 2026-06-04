Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'ten Sektöre Rest!

Türk pop ve alternatif müziğinin en üretken hikaye anlatıcılığı en güçlü isimlerinden Emir Can İğrek müzik dünyasında uzun süre konuşulacak ezber bozan yeni projesini hayranlarının beğenisine sundu. Single (tekli) kültürünün müzik piyasasını ele geçirdiği bir dönemde sinema sanatı ile müziği harmanlayan devasa bir konsept albümle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı yeni çalışmasının detaylarını ve felsefesini anlattı.

14 Şarkılık Albümde Dev Düetler: Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici...

Müzikal kariyerinin en olgun dönemini yaşayan Emir Can İğrek 26 Haziran'da yayınlayacağı üçüncü stüdyo albümü "Fiyakalı: Bir Albüm Filmi"ni tanıttı. Sadece tek başına söylediği şarkılarla değil müzik dünyasının efsane ve popüler isimleriyle yaptığı iş birlikleriyle de dikkat çeken albüm şimdiden müzik listelerini sallamaya aday. Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, M Lisa ve Tuana'yla gerçekleştirdiği sürpriz düetlerin de yer aldığı 14 şarkılık albümünde müzik ve sinemayı bir araya getiren şarkıcı dinleyicilerine baştan sona bir hikaye örgüsü sunacak.

Hissettirdiğin Şey Fiyakandır

Albümü sadece kulaklara değil gözlere de hitap eden bütünsel bir sanat eserine dönüştüren ünlü müzisyen şarkıların ruhunu yansıtan özel bir uzun metraj film çekti. "Gösterdiğin değil hissettiğin ve hissettirdiğin şey fiyakandır" mottosuyla çektiği filmde oyunculuk performansıyla dikkat çekti. Şarkılarındaki melankoliyi ve coşkuyu bu kez beyazperdeye aktaran İğrek sinematik anlatımıyla görsel bir şölen hazırladı.

30 Klip Falan Çektik İçime Sinen Bir İş Çıktı

Albüm tanıtımında günümüz müzik sektörünün tüketim hızına ve single çıkarma furyasına dair samimi eleştirilerde bulunan başarılı sanatçı albüm yapmanın bir müzisyen için ne kadar kutsal olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Single çıkardığımda sanatçı gibi hissetmiyorum. 30 klip falan çektik. İçime sinen bir klip çıktı ortaya."

Görsel dilin kusursuz olması için ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten Emir Can İğrek'in müzik tarihine geçmeye aday bu sinematik albümü 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alacak.