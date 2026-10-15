Ünlü Rockçı Teoman'dan Olay Sinema Açıklaması: "Bir 10 Dakika Uyumuşum"

Kendine has tarzı, samimi açıklamaları ve marjinal duruşuyla Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Teoman magazin basınına verdiği son demeçle yine yüzleri güldürdü. Çok beğendiği bir yönetmenin yeni filmini beyaz perdede izlemek heyecanıyla sinema salonunun yolunu tutan ünlü rockçı yorgunluğuna yenik düştü. Salonun loş ortamında uyuyakaldığını açık yüreklilikle dile getiren usta sanatçı sinemadan çıkar çıkmaz muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Erken Kalktım Bir 10 Dakika Uyumuşum"

Güne erken başladığı için yoğun bir yorgunluk yaşadığını belirten Teoman çok merak ettiği filmi izlerken koltukta uyuya kaldığını gizlemedi. Sinema çıkışında basın mensuplarıyla karşılaşan ünlü şarkıcı, yaşadığı komik anları şu sözlerle aktardı:

"Erken kalktım bugün uyuyakaldım filmde. Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari. Bir 10 dakika falan uyumuşum galiba. Çok beğendiğim bir yönetmenin filmi bu. Ben gidip evimde güzel güzel izleyeyim."

Evde İzleme Kararı Aldı

Sinema salonunda filmi zoraki izlemek yerine evinin konforunda keyifle seyretmeyi tercih edeceğini belirten Teoman samimi tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının takdirini topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu açıklama ünlü rockçının doğallığını seven takipçileri tarafından tebessümle karşılandı.