Tuvana Türkay, Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı Aynı Filmde: Kasabanın Gülleri Geliyor!

Tuvana Türkay, Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı Kasabanın Gülleri filminde buluşuyor! Sahil kasabasında geçen romantik komedinin detayları haberimizde

Tuvana Türkay, Sarp Levendoğlu ve Hande Subaşı Aynı Filmde: Kasabanın Gülleri Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 14:41

Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen yüzlerini bir araya getiren heyecan verici yeni bir proje için düğmeye basıldı. Yapımcılığını Metin Demir'in üstlendiği MTN Medya imzalı romantik komedi filmi Kasabanın Gülleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Başrollerini güzelliği ve oyunculuk performansıyla göz dolduran Tuvana Türkay ekranların karizmatik ismi Sarp Levendoğlu ve başarılı oyuncu Hande Subaşı'nın paylaşacağı yapım güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle şimdiden sinemaseverlerin radarında. Önümüzdeki günlerde okuma provası gerçekleştirilecek olan filmin detayları magazin ve sinema kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Yıldızlar Geçidi Kadro

Hikayesi ve senaryosu başarılı senarist Şilan Avcı'ya ait olan filmin yönetmen koltuğunda Celil Murat Sarı oturuyor. Filmin başrollerinin yanı sıra zengin yan kadrosu da dikkat çekiyor.

Kasabanın Gülleri filminin oyuncu kadrosunda Deniz Oral, Sadi Celil Cengiz, Erdem Akakçe, Seher Terzi, Tutku Akbayrak, Bihter Dinçel, Eren Can Vurucu, Barış Yıldız, Ferda Işıl, Zümre Gül, Zafer Altun, Mustafa Şen ve Mehmet Ağırbaş gibi Türk tiyatro ve sinemasının usta ve sevilen isimleri yer alıyor.

Su, Demir ve Gülbahçe'nin Sahil Kasabasındaki Sürpriz Aşkları!

Filmde Tuvana Türkay Su, Sarp Levendoğlu Demir ve Hande Subaşı ise Gülbahçe karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki filmin konusu ise izleyenlere hem kahkaha hem de sıcak duygular vaat ediyor:

Yıllar sonra anneannelerinden miras kaldığını düşündükleri şirin bir sahil kasabasındaki evde buluşan dört kuzenin yolları kesişir. Aldatılma, terk edilme ve hayatlarındaki büyük hayal kırıklıklarının ardından kendilerine yeni bir başlangıç arayan bu kuzenleri sahil kasabasının büyüleyici atmosferinde beklenmedik aşklar kahkaha dolu karşılaşmalar ve aile geçmişlerine dair çözülmeyi bekleyen tatlı sırlar beklemektedir.

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