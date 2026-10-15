Kemerburgaz'da Sağanak Dehşeti: Berfu ve Eser Yenenler'in Sitesini Su Bastı!

Berfu ve Eser Yenenler'in Kemerburgaz'daki evini su bastı. Berfu Yenenler: "Ağaç devrildi, bu dere bizim eve dolar mı?" diyerek endişesini paylaştı.

Kemerburgaz'da Sağanak Dehşeti: Berfu ve Eser Yenenler'in Sitesini Su Bastı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 13:37

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken ünlü isimlerin yaşadığı sitelerde de zor anların yaşanmasına neden oldu. Ekranların ve sosyal medyanın sevilen çifti Berfu ve Eser Yenenler'in Kemerburgaz'da bulunan evlerinin çevresi yağış sonrası sular altında kaldı. Bir süre önce taşındıkları lüks siteden peş peşe paylaşımlar yapan Berfu Yenenler bahçelerinin ve site içinin göle döndüğü anları takipçileriyle paylaştı. Güzel tescilli kraliçenin evinin önünden geçen çamurlu suyu görüntüleyerek dile getirdiği endişeli sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Araçlar Sular Altında Kaldı, Ağaçlar Devrildi!

Kemerburgaz'daki sitelerinde şiddetli yağışın ardından oluşan su baskınını gözler önüne seren Berfu Yenenler "Bizim site" notuyla yayımladığı videoda araçların büyük bölümünün su altında kaldığını gösterdi. Yağışın şiddetiyle sitedeki ağaçların devrildiğini de belirten ünlü isim evinin hemen yanı başından akan ve adeta nehre dönen çamurlu suyu kayda aldı.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle anlık durum güncellemesi yapan Yenenler yaşadığı korku ve tedirginliği şu sözlerle ifade etti:

"Ağaç devrildi bakalım bu dere bizim eve dolar mı?"

Evlerinin Ve Bahçelerinin Son Durumunu Paylaştı

Dere yatağına dönen bahçesinin ve evinin önünün son halini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Berfu Yenenler su seviyesinin yükselmesinden duyduğu endişeyi gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları ve çifte yakın dostları paylaşımların altına geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle Yenenler ailesi gibi pek çok mahalle sakin ve ünlü ismin ev ile stüdyolarında su baskınlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

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