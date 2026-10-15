Aylin Coşkun'n Lüks Villasını Sel Bastı: "Merdivenlerden Su Fışkırıyor!"

İstanbul'da etkisini artıran ve kenti adeta felç eden kuvvetli sağanak yağış derelerin ve rögarların taşmasına yolların göle dönmesine neden olurken eğitime ara verilmesine yol açan büyük bir afete dönüştü. Metrekareye 272 kilogram yağışın düştüğü mega kentte hastaneleri alışveriş merkezlerini su basarken Alişan, Nazan Öncel ve Berfu Yenenler'in ardından bir kötü haber de ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'dan geldi. İstanbul'un seçkin semtlerinden Zekeriyaköy'de yaşayan güzel şarkıcının 4 katlı lüks villası sular altında kaldı. Evinin içinden çektiği dehşet verici videolarla yaşadığı mağduriyeti paylaşan Coşkun'un feryadı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Aylin Coşkun'dan Şok Paylaşım

Zekeriyaköy'deki 4 katlı villasını basan sel suları karşısında neye uğradığını şaşıran Aylin Coşkun yaşadığı çaresizliği ve şoku cep telefonu kamerasıyla anlık olarak kaydetti. Sosyal medya hesabından evinin son halini takipçilerine gösteren ünlü isim basamaklardan adeta şelale gibi akan suları göstererek şu sözlerle isyan etti:

"Evin içindeki merdivenlerden su fışkırıyor ya! İnanılmaz bir durum ne yapacağımızı şaşırdık."

1000'den Fazla Su Baskını: İstanbul Felaketi Yaşıyor

14 Ekim'den bu yana İstanbul'u etkisi altına alan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına göre metrekareye yer yer 272 kilogram yağışın düştüğü kentte 1000'den fazla su baskını ihbarı alındı. Birçok aracın sular altında kaldığı sel sularına kapılan vatandaşların ve evlerinde mahsur kalan ünlü isimlerin yardımına arama kurtarma ekipleri ile itfaiye yetişmeye çalışıyor.

Aylin Coşkun'un villasında oluşan büyük maddi hasarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye ve temizleme çalışmalarına başladığı öğrenildi. Sosyal medyada ünlü şarkıcıya binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.