Pembe Top Parkeye İndi: Cemre Baysel Anadolu Efes - Bayern Münih Maçının Hava Atışını Yaptı!

Türkiye'de kadın sağlığı konusunda en geniş çaplı farkındalık hareketlerinden biri olan ve meme kanserinde erken tanının hayati önemine dikkat çeken Pembe Top 13'üncü kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle yürütülen projenin bu yılki gönüllü elçisi olan güzel oyuncu Cemre Baysel Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan dev EuroLeague mücadelesinin odağı oldu. Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşması öncesinde ikonik pembe topla sembolik hava atışını gerçekleştiren Baysel binlerce sporseverin ve milyonlarca ekran başındaki izleyicinin huzurunda kadınlara hayati bir çağrıda bulundu.

13 Yıllık Gelenek

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan ve istatistiklere göre her 8 kadından birini etkileyen meme kanserine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje 13. yılında da büyük ses getirdi. Vakaların yaklaşık yüzde 80'inin hiçbir belirli risk faktörü taşımayan kadınlarda görülmesi erken tanı ve düzenli doktor kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen bu anlamlı organizasyonda parkeye çıkan Cemre Baysel elindeki pembe topla hem tribünlerden hem de spor dünyasından büyük alkış topladı.

Önceliğimiz Sağlık Olmalı Taramalarınızı Ertelemeyin!

Hava atışının ardından basın mensuplarına ve tüm kadınlara seslenen ekranların sevilen yüzü Cemre Baysel yoğun hayat temposunda sağlığın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kendi hayatından örnek vererek içten bir konuşma yapan güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncu olarak ben de yoğun bir tempoda yaşıyorum. Gün içinde yetişmemiz gereken işler planlarımız ve sorumluluklarımız derken sağlığımızı bazen geri plana atabiliyoruz. Oysa bir sağlık sorunuyla karşılaştığımızda öncelik verdiğimiz bütün bunların önemini nasıl yitirdiğini görüyoruz. Bunu bilsek de günlük hayatın içinde o dengeyi gözden kaçırabiliyoruz. Pembe Top'un 13'üncü yılında tam da bu nedenle kadınları hayatın temposuna kısa bir mola vermeye sağlıklarına zaman ayırmaya ve taramalarını ertelememeye davet ediyorum."