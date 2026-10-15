İstanbul'daki Sel Felaketinde Nazan Öncel de Mahsur Kaldı: "Bütün Yollar Kapalı Felaket Bir Durum!"

İstanbul'u vuran selde Nazan Öncel de mahsur kaldı. Sanatçı: "AFAD geldi ama yollar kapalı, okulda çocuklar mahsur kaldı, felaket!" dedi.

İstanbul'daki Sel Felaketinde Nazan Öncel de Mahsur Kaldı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 13:52

Türk pop müziğinin efsanevi kalemlerinden, usta sanatçı Nazan Öncel İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış ve ardından meydana gelen sel felaketinin ortasında kaldı. Kentin birçok noktasını sular altında bırakan ve ulaşımı felç eden olumsuz hava şartları nedeniyle yüzlerce kişiyle birlikte mahsur kaldığını duyuran ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı acil paylaşımla yürekleri ağza getirdi. Yakınındaki bir okulda çocukların da mahsur kaldığını ve ailelerin büyük bir panik yaşadığını belirten usta ismin çaresiz çığlığı magazin ve ülke gündemine damga vurdu.

"Okulda Çocuklar Mahsur Kaldı Aileler Panik Halinde!"

İstanbul'u etkisi altına alan sel ve su baskınlarının ardından bölgedeki vahim tabloyu gözler önüne seren Nazan Öncel arkasında itfaiye araçlarının ve suyla kaplanmış yolların yer aldığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Yakınındaki okulda mahsur kalan öğrenciler için endişelendiğini belirten usta şarkıcı, durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı:

"Şurada bir okul var, çocuklar mahsur kaldı, aileler panik halinde. AFAD da geldi ama sele teslim olan bütün yollar kapalı felaket bir durum!"

Arama Kurtarma Ekipleri Ve AFAD Seferber Oldu

Görüntülerde arama kurtarma ekipleri ile AFAD personellerinin bölgeye ulaştığı ancak su seviyesinin yüksekliği ve yolların tamamen kapalı olması nedeniyle müdahalenin güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Yüzlerce kişiyle birlikte mahsur kalan Nazan Öncel'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken sosyal medya kullanıcıları ünlü sanatçıya ve bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul'da gece boyu süren şiddetli yağış nedeniyle aralarında ünlü isimlerin ve set çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda vatandaşın stüdyolarda, okullarda ve araçlarında mahsur kaldığı bildirildi.

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