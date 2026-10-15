İstanbul'daki Şiddetli Yağış Alişan'ı da Vurdu: Ünlü Türkücünün Evi Sular Altında Kaldı

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına sanat dünyasından pek çok ismi vurduğu gibi ünlü türkücü Alişan'ın da lüks villasını hedef aldı. Kent genelinde hayatı felç eden felaket nedeniyle ünlü şarkıcının evi sular altında kalırken bodrum katındaki su seviyesi bel hizasına kadar ulaştı. Yaşadığı korku dolu anların ardından İstanbul İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle kurtulan Alişan ekiplere teşekkür ederek sosyal medya hesabından felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bodrum Katı Tamamen Sular Altında Kaldı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran aşırı yağışlar lüks konut sitelerinde de taşkınlara neden oldu. Şiddetli yağmurun ardından su baskınıyla sarsılan Alişan'ın villası aniden yükselen sularla doldu. Evin alt katının tamamen su altında kaldığını belirten ünlü türkücü yaşanan dehşet anlarını "Belimize kadar su bastı" sözleriyle özetledi.

Evinin yaşanmaz hale geldiği ve eşyaların zarar gördüğü anlarda çaresiz kalan ünlü isim durumu hemen yetkilere bildirerek yardım talep etti.

Üsküdar İtfaiyesi 3 Saat Boyunca Aralıksız Çalıştı

İhbar üzerine Alişan'ın evine sevk edilen İstanbul İtfaiyesi Üsküdar İstasyonu ekipleri sel sularını tahliye etmek için büyük bir mücadele başlattı. Zorlu koşullar altında yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız çalışan itfaiye erleri bodrum katını dolduran tonlarca suyu tamamen boşaltmayı başardı.

Yaşadığı felaketin ardından duyduğu minnettarlığı dile getiren Alişan sosyal medya hesabından şu anlamlı açıklamayı paylaştı:

"Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler."

İstanbul genelinde dün gece yaşanan sağanak felaketinde Alişan'ın yanı sıra Nazan Öncel, Berfu Yenenler ve stüdyolarda mahsur kalan yüzlerce vatandaş zor anlar yaşarken arama kurtarma ekiplerinin gece boyu süren yoğun mesaisi olası büyük faciaların önüne geçti.