Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı

Daha önce hakkında 10 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü rapçinin son dönemdeki açıklamaları da dikkat çekiciydi. Ocak ayında ailesini Adalet Bakanlığı’na şikâyet eden Arslan, “Ailem senelerdir epikriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukuk dışı şekilde elde etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Sansar Salvo’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, hayranları arasında şaşkınlık yaratırken, rap dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü isim hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.