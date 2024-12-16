Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı

Rap dünyasında Sansar Salvo adıyla tanınan Ekin Can Arslan, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü rapçinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ünlü rapçi Sansar Salvo tutuklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-12-2024 10:47

Daha önce hakkında 10 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü rapçinin son dönemdeki açıklamaları da dikkat çekiciydi. Ocak ayında ailesini Adalet Bakanlığı’na şikâyet eden Arslan, “Ailem senelerdir epikriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukuk dışı şekilde elde etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Sansar Salvo’nun gözaltına alınması ve tutuklanması, hayranları arasında şaşkınlık yaratırken, rap dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü isim hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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