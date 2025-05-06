Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı

Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı. Emniyet, klipleri ve sözlerini delil olarak sundu.

Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Şarkı Sözleri Başını Yaktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2025 15:05

Rap müziğin yükselen isimlerinden Lvbel C5, uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle tutuklandı. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi, emniyetin bir süredir yürüttüğü takibin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı ve ardından gözaltına alındı.

Şarkılarındaki Sözler Gündem Oldu

Son dönem gençler arasında büyük bir hayran kitlesi edinen Lvbel C5, özellikle sosyal medyada paylaşılan klip ve sözlerinde yer alan ifadelerle dikkat çekiyordu. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler sonucunda, sanatçının bazı şarkılarında cinsel içerikli ve uyuşturucuya özendirici ifadeler kullandığı tespit edildi.

Savcılık Talimatıyla Tutuklandı

Dün akşam saatlerinde ifadesi alınmak üzere emniyete çağrılan rapçi, sorgunun ardından uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı. Süleyman Burak Bodur’un tutuklanma sürecinde, savcılığın delil olarak sunduğu şarkı sözleri ve klipler büyük rol oynadı.

Rap Camiasında Şok Etkisi Yarattı

Lvbel C5'in tutuklanma haberi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Rap camiasından bazı sanatçılar sessizliğini korurken, bazıları ise olayın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

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