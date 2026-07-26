"Sosyal Pilim Bitti" Dedi! Yasmin Erbil'in Mesajı Gündem Oldu

Yasmin Erbil'in "Sosyal pilim bitti, herkesi siliyorum" paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı. Takipçileri tek soruya kilitlendi: Bu sözler kime gönderme?

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 14:45

Yasmin Erbil sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabında paylaştığı tek bir cümle kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. "Mood: Sosyal pilim bitti diye herkesi siliyorum" notunu gören takipçileri bu sözlerin sadece eğlenceli bir paylaşım mı yoksa birilerine gönderme mi olduğu konusunda kendi aralarında tartışmaya başladı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada farklı yorumlar peş peşe gelirken Yasmin Erbil'in neyi kastettiği en çok merak edilen konular arasına girdi.

Takipçileri İkiye Bölündü

Yasmin'in paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar bunun tamamen esprili bir ruh halini yansıttığını düşünürken bazıları ise bu sözlerin belirli kişilere mesaj içerdiğini savundu.

Özellikle "herkesi siliyorum" ifadesi sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Kimileri "Bazen gerçekten insanın sosyal pili bitiyor" diyerek Yasmin'e hak verirken kimileri de paylaşımın altında gizli bir mesaj aramaya başladı. Yasmin ise bu yorumlara herhangi bir açıklama yapmadı.

Aşk Hayatı da Gündemde

Yasmin Erbil sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. Uzun süredir Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile mutlu bir birliktelik yaşayan Erbil zaman zaman sevgilisiyle birlikte verdiği pozları da takipçileriyle paylaşıyor.

İkilinin paylaşımları her seferinde yoğun ilgi görürken hayranları çiftin ilişkisini yakından takip etmeye devam ediyor.

Sosyal Medyayı Aktif Kullanıyor

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil geçtiğimiz haftalarda Amerika tatilinden paylaştığı karelerle de gündeme gelmişti. Hollywood sokaklarında çekilen fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken tarzı da takipçilerinden tam not toplamıştı.

Bu kez ise tatil kareleri yerine tek cümlelik paylaşımı konuşuldu. Yasmin Erbil'in "Sosyal pilim bitti" mesajı, kısa sürede sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlardan biri haline geldi. Gönderinin gerçekten bir gönderme mi yoksa sadece anlık bir ruh halini mi yansıttığı ise şimdilik gizemini koruyor.

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