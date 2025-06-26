Ünlü Oyuncuların Planı Suya Düştü: Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay Arka Kapıdan Kaçmaya Çalıştı Ama...

Yüsra Geyik ve Ozan Dolunay, gazetecilerden kaçmak isterken yakalandı. Aşk sorularına Geyik’ten açıklama geldi, Dolunay sessiz kaldı.

Ünlü Oyuncuların Planı Suya Düştü: Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay Arka Kapıdan Kaçmaya Çalıştı Ama...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2025 09:49

Yüsra Geyik ve Ozan Dolunay, gece eğlencesi sonrası basından kaçmak istedi ancak planları tutmadı. Cesur sahneleri, sosyal medya paylaşımları ve net tavırlarıyla tanınan Geyik, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine oturdu. İkilinin Arnavutköy gecesi, beklemedikleri bir sürprizle son buldu.

Mekanın Arka Kapısı Çözüm Olmadı

Önceki gece Arnavutköy’de bir mekânda görüntülenen Yüsra Geyik ve meslektaşı Ozan Dolunay, eğlenceli dakikaların ardından çıkışta gazetecilere yakalanmamak için arka kapıyı kullanmak istedi. Ancak bu plan başarısız oldu. Mekanın çevresinde bekleyen magazin muhabirleri, ikiliyi adım adım takip etti.

Panik Anları Kameralara Yansıdı

Çıkışta panikleyen Yüsra Geyik, Dolunay’ın elini tutarak hızla uzaklaşmaya çalıştı. Muhabirlerin “Aşk mı yaşıyorsunuz?” sorularıyla karşılaşan Geyik, kısa ama net bir açıklamada bulundu:

“Biz sadece beraber çalışıyoruz. Bir kahve içelim dedik sadece. Çıkmaz sokağa çıktık zaten, bizim çıkış yapacağımız yer de bu kadar oluyor anca.”

Geyik’in bu açıklaması, çıkan aşk iddialarına son noktayı koyma çabası olarak yorumlandı.

 

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