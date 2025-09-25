Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu

Filmde Belaruslu Anna karakterine hayat verecek olan Derya Pınar Ak, rolü için özel eğitimler almaya başladı. Güzel oyuncu, direk dansı provalarından kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kadınların Mücadele ve Dayanışması Anlatılacak

Sultana filmi, kadınların özgürlük anlayışını ve dayanışmasını merkezine alıyor. Direk dansçılarının yaşadıkları zorlukları, hayatlarındaki mücadeleleri ve birbirlerine olan desteği güçlü bir şekilde izleyiciye aktaracak. Bu yönüyle film, kadın hikâyelerinin sinemadaki etkili temsilcilerinden biri olmayı hedefliyor.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Filmin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor. Tuba Büyüküstün, Meral karakterine hayat verirken; Derya Pınar Ak Anna rolünde olacak. Ayrıca Seray Kaya Tülay’ı canlandırırken, Begüm Akkaya, Itır Esen ve Rojbin Erden de hikâyeye farklı karakterlerle dahil olacak. Şirin Sultan Saldamlı ise Nezo karakteriyle kadroya katıldı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kasım ayında çekimlerine başlanması planlanan film için yapılan hazırlıklar şimdiden merak uyandırdı. Derya Pınar Ak’ın direk dansı provalarından paylaştığı videoya takipçileri, “Çok başarılı”, “Heyecanla bekliyorum” ve “Güzel bir proje olacak” yorumlarıyla destek verdi.