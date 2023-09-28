Ünlü Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan silahlı saldırı açıklaması

İstanbul Beyoğlu, Cihangir'de ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın işletmeciliğini yaptığı kafede silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayın Detayları

Olay, saat 11:45 sıralarında Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle Ayhan Yılmaz'a saldırgan tarafından 5-6 el ateş edildi. Bu saldırı sırasında, kafede bulunan diğer müşterilerden Sabriye B. ve Fahri T. de kurşunlara hedef oldu.

Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri de saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek delil çalışması yaptı.

Bir görgü tanığı olan Cemal Yükseltürk, "Silah seslerini duyduğumda hemen tezgahın arkasına saklandım. Olayın ardından kafede oturan iki müşterinin yaralandığını gördüm" şeklinde ifade verdi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'dan Açıklama

Yaşanan olayın ardından oyuncu Ufuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bayraktar, "Firuzağa Meydanı'nda yaşanan silahlı çatışma ile alakalı haberlerde adımın kullanılması tamamen haberi büyütmek içindir." diyerek, olayın kendi kafesiyle direk bir ilgisi olmadığını belirtti. Oyuncu, olayın iki kişinin arasında yaşanan bir silahlı çatışma sonucu meydana geldiğini ve seken kurşunların kafede oturan müşterilere isabet ettiğini ifade etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalara hız verdi.