Ünlü Oyuncu Survivor'a Katılıyor: Hayranları Şokta

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri, kadronun tamamının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından katılacak bir ismi daha duyurdu. Ünlü oyuncu Serhan Onat, Survivor kadrosuna dahil oldu.

Serhan Onat Survivor'da Yarışacak

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılan oyuncu Serhan Onat'ın ismini açıkladı. Onat, daha önce açıklanan Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak ve Mert Nobre gibi ünlü isimlerin arasına katıldı.

Acun Ilıcalı'dan Başarı Dileği

Acun Ilıcalı, Serhan Onat'ın Survivor'a katılacağını duyururken kendisine başarı diledi. Ilıcalı, "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Onat, adada performansıyla merak konusu oldu.