Ünlü Oyuncu Survivor'a Katılıyor: Hayranları Şokta

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna Bayhan ve Keremcem'den sonra ünlü oyuncu Serhan Onat'ın da katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü Oyuncu Survivor'a Katılıyor: Hayranları Şokta
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2025 17:16

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri, kadronun tamamının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından katılacak bir ismi daha duyurdu. Ünlü oyuncu Serhan Onat, Survivor kadrosuna dahil oldu.

 

Serhan Onat Survivor'da Yarışacak

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılan oyuncu Serhan Onat'ın ismini açıkladı. Onat, daha önce açıklanan Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak ve Mert Nobre gibi ünlü isimlerin arasına katıldı.

Acun Ilıcalı'dan Başarı Dileği

Acun Ilıcalı, Serhan Onat'ın Survivor'a katılacağını duyururken kendisine başarı diledi. Ilıcalı, "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Onat, adada performansıyla merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş! Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş!
Bengü Yeni İmajıyla Hayranlarını Şaşırttı: Sarı Saçları Çok Konuşulacak Bengü Yeni İmajıyla Hayranlarını Şaşırttı: Sarı Saçları Çok Konuşulacak
Cemre Baysel ve Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı Aşk Mı Yaşıyor? O Takip Dikkat Çekti Cemre Baysel ve Yarış Pilotu Cem Bölükbaşı Aşk Mı Yaşıyor? O Takip Dikkat Çekti
Mehmet Ali Erbil'den Eşi Gülseren Ceylan Hakkında İddialı Sözler: Mehmet Ali Erbil'den Eşi Gülseren Ceylan Hakkında İddialı Sözler: "Bir Eli Yağda Bir Eli Balda"
Hande Doğandemir Evleniyor: Sürpriz Evlilik Teklifi Hande Doğandemir Evleniyor: Sürpriz Evlilik Teklifi
Gupse Özay'dan Barış Arduç Hakkında Esprili İtiraf: Gupse Özay'dan Barış Arduç Hakkında Esprili İtiraf: "Artık Kocama Bak Be Demiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri:
  • 10-11-2025 12:12

Seda Sayan'dan Ev Hanımlarına İlginç Öneri: "Kocanızın Atletini Atmayın!"

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
  • 08-11-2025 10:32

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!
  • 06-11-2025 11:00

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!

Yeni hikaye İBİ: UZAY GÖREVİ’nin teaser’ı yayında
  • 11-11-2025 17:32

Yeni hikaye İBİ: UZAY GÖREVİ’nin teaser’ı yayında