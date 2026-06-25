Ünlü Oyuncu Oktay Çubuk'tan Tüyleri Diken Diken Eden Açıklamа!

Türk televizyon ve sinemasının yetenekli genç yıldızlarından Oktay Çubuk, Portekiz'de yaşadığı ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan korkunç sağlık krizinin ardından mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Başkent Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki başarılı oyuncu yaklaşık iki ay boyunca süren yoğun ve kritik tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak taburcu oldu. Türkiye'ye dönen ve sağlığına kavuşan Çubuk yaşadığı ölüm kalım mücadelesinin ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

Portekiz'de geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbi duran ve iki ay boyunca hastanede tedavi gören oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu. Genç oyuncu Oktay Çubuk nisan ayının sonlarında Portekiz'de ciddi bir sağlık krizi yasamıştı. Başkent Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki oyuncu doktorların dakikalar süren acil müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

Lizbon'da Zamana Karşı Yarış: "Kısa Bir Süreliğine Hayatımı Kaybettim"

Nisan ayının son günlerinde tatil veya iş amacıyla gittiği Lizbon'da bir anda yere yığılan Oktay Çubuk'un kalbi durmuştu. Portekizli doktorların dakikalarca süren kalp masajı ve elektroşok müdahalesiyle adeta ölümün kıyısından dönen genç oyuncu hastanenin yoğun bakım ünitesinde haftalarca yaşam savaşı verdi.

Durumu stabilize olduktan sonra normal servise alınan ve toplamda 2 ay hastanede kalan Çubuk, nihayet doktorlarından onay alarak taburcu edildi. Yurda döner dönmez sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir video ve metin paylaşan ünlü oyuncu, yaşadığı o dehşet anlarını şu sözlerle itiraf etti:

"Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi tam iki ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim."

"Çok Şanslıyım, Çünkü Hâlâ Buradayım!"

Yaşadığı bu travmatik deneyimin ardından hayata bakış açısının tamamen değiştiğini belirten Oktay Çubuk geleceğe dair umut dolu ve bilgece mesajlar verdi. Kendisine adeta "ikinci bir hayat" bahşedildiğini söyleyen başarılı jön sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım. Bana verilen zamanı daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim."

Haberin yayılmasının ardından aralarında ünlü oyuncu dostlarının da bulunduğu binlerce kişi, Oktay Çubuk'un paylaşımının altına "Geçmiş olsun" yorumları yağdırdı. Çubuk'un bir süre daha dinleneceği ve setlere dönmeden önce tamamen fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine odaklanacağı öğrenildi.