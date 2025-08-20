Ünlü Oyuncu Nesrin Cevadzade’den Pareolu Tatil Tercihi

Başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade, yaz tatilini geçirmek için Bodrum Güvercinlik’i tercih etti. Ünlü isim, kaldığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Gün boyu pareosunu çıkarmayan Cevadzade, sade tarzıyla dikkat çekti.

Bodrum tatilinden renkli kareler

Güzelliği ve doğal tavırlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cevadzade, otelin plajında kendine özel loca kiraladı. Gün boyu locasında vakit geçiren oyuncu, pareosunu üzerinden çıkarmayarak rahat bir tercih yaptı.

Menajeriyle sohbet, köpeğiyle oyun

Tatilini keyifli hale getiren ünlü oyuncu, gün boyunca menajeriyle sohbet etti. Ayrıca köpeğiyle vakit geçirerek tatiline neşe kattı. Doğal halleriyle objektiflere yansıyan Cevadzade, samimi görüntüleriyle dikkat topladı.

Şezlongu kendi temizledi

Günün ilerleyen saatlerinde köpeğinin tuvaletini yapması üzerine ünlü oyuncu, ıslak mendille şezlongu kendi elleriyle temizledi. Bu hareketiyle pratikliği ve duyarlılığı ön plana çıkan Nesrin Cevadzade, tatilinde hem sade hem de içten tavırlarıyla öne çıktı.