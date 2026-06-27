Ezberleri Bozmaya Geliyor! Selin Şekerci'li Baş Başa Dizisinden İlk Tanıtım Geldі!

Dijital yayıncılık dünyasında hikaye anlatım biçimlerini kökten değiştirecek ezber bozan bir proje için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan estetik afişiyle sosyal medyada büyük ses getiren ve merak uyandıran Baş Başa dizisinin ilk resmi tanıtımı nihayet izleyiciyle buluştu. TOD STUDIOS'un kendi bünyesinde hayata geçirdiği ilk iç yapım dizi projesi olma özelliğini taşıyan Baş Başa çok yakında TOD ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Türkiye'de Bir İlk

Türkiye'de dijital hikaye anlatımına tamamen farklı cesur ve yenilikçi bir soluk getirecek olan Baş Başa biçimsel yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Klasik televizyon ve sinema dilinin dışına çıkan dizi tamamen webcam görüşmeleri ve dijital iletişim üzerinden ilerleyen benzersiz bir ekran yapısına sahip. Günümüz insan ilişkilerini doğrudan bilgisayar ve telefon ekranları üzerinden aktaran proje; izleyiciyi karakterlerin en mahrem, en komik ve en dramatik anlarına, adeta bir ekranın diğer tarafındaymış gibi doğrudan tanıklık etmeye davet ediyor.

Gününüzün en yaygın iletişim biçimlerinden biri olan görüntülü konuşmaları hikaye anlatımının merkezine taşıyan Baş Başa; aile ilişkilerinden yalnızlığa, aşktan gündelik kaosa kadar modern hayatın birçok dinamiğini mizahi, samimi ve gerçekçi bir dille ele alıyor.

Şampiyonlar Ligi Gibi Oyuncu Kadrosu



Başrolünde başarılı ve güzel oyuncu Selin Şekerci'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu Türk sinema ve tiyatrosunun en güçlü usta isimlerini bir araya getiriyor. Merakla beklenen yapımda Selin Şekerci'ye; Özgün Bayraktar, Ünal Yeter, Ali Yoğurtçuoğlu, Kerem Alan'la usta oyuncular Altan Erkekli ve Devrim Yakut eşlik ediyor.

Kamera Arkasında Güçlü Kadro

Dijital çağın iletişim alışkanlıklarından beslenen ve yeni nesil bir seyir deneyimi sunmayı amaçlayan dizinin yönetmen koltuğunda ve yapımcılığında başarılı işlere imza atan Bora Tekay oturuyor. Dizinin modern hayatın ritmini yakalayan, dinamik senaryosu ise Eray Yasin Işık ve Öykü Tekay'ın ortak imzası taşıyor.

İzleyiciye ayna tutacak görüntülü konuşmaların arkasındaki gerçek duyguları ve mizahı ekranlara taşıyacak olan TOD STUDIOS imzalı Baş Başa, heyecan dolu ilk sezonuyla çok yakında TOD platformundaki yerini alacak.