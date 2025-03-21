Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ İkinci Kez Baba Oldu!

Mustafa Üstündağ ve eşi Tuba Kalçık, ikinci kez anne baba oldu. Ünlü çift, bebeklerinin ismini ve cinsiyetini açıklamazken, müjdeyi oyuncu Umut Oğuz duyurdu.

Ünlü Oyuncu Mustafa Üstündağ İkinci Kez Baba Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 11:02

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve eşi Tuba Kalçık, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Hamilelik süreci boyunca herhangi bir paylaşım yapmayan çift, doğum haberini açıklamazken, müjdeli haberi oyuncu Umut Oğuz duyurdu.

Mustafa Üstündağ’dan Sürpriz Bebek Haberi!

Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, çift bebeğin ismini ve cinsiyetini henüz açıklamadı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bebekleriyle ilgili detay vermekten kaçındı.

Müjdeli haber ise Mustafa Üstündağ’ın meslektaşı Umut Oğuz’dan geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı-babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma” ifadelerini kullanarak dostunun sevincine ortak oldu.

Özel Hayatlarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Daha önce ünlü oyuncu Ecem Özkaya ile evlilik yapan ve bu birliktelikten bir çocuğu olan Mustafa Üstündağ, bir süredir gazeteci Tuba Kalçık ile hayatını paylaşıyor. Üstündağ ve Kalçık, özel hayatlarını kamuoyundan uzak tutarak, sade ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

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