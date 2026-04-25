Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan Eski Eşine Olay Gönderme!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın 2024 yılının Ekim ayında başlayan evliliği resmi olarak sona erdi. Bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden çift, görülen dava neticesinde tek celsede yollarını ayırdı. Evliliklerinden Sora adında bir kızları olan çiftin ayrılık süreci, özellikle tazminat ve soyadı konusundaki uzlaşmalarıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncu, mahkeme salonundan ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla yeni bir başlangıç yaptığının sinyallerini verdi.

Velayet ve Soyadı Konusunda Uzlaşma Sağlandı

Boşanma davasının en kritik başlıklarından birini velayet ve nafaka süreci oluşturdu. Mahkeme, çiftin kızları Sora’nın velayetini anne İrem Helvacıoğlu’na verdi. Dava sürecinde Ural Kaspar’ın tazminat ve nafaka ödemeyi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında farklı bir anlaşma sağlandı. Güzel oyuncu, maddi taleplerinden vazgeçerek kızına kendi soyadını verme şartını öne sürdü. Bu talebin kabul edilmesiyle birlikte Sora bebek, annesinin soyadını taşıyacak.

"Daha Güçlü ve Parlak Bir Şekilde Yoluma Devam Ediyorum"

Boşanmanın resmileşmesinin ardından İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine yönelik duygusal ve bir o kadar da iddialı bir mesaj paylaştı. Oyuncu, yayımladığı fotoğrafın altına "Artık daha güçlü ve parlak bir şekilde yoluma devam ediyorum" notunu düştü. Bu sözler, takipçileri ve magazin dünyası tarafından eski eşine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Kendisini destekleyenlere teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Helvacıoğlu, özellikle kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

Kadın Takipçilerine ve Ailesine Teşekkür Etti

Güzel oyuncu, paylaşımında zorlu süreci atlatmasında payı olan isimlere tek tek değindi. Başta kızı Sora olmak üzere ailesine ve arkadaşlarına minnettar olduğunu belirten oyuncu, hiç tanımadığı kadın takipçilerinden gelen destek mesajlarının kendisine güç verdiğini ifade etti. "Beni bugün olduğum noktaya taşıyan herkese teşekkür ederim" diyen ünlü isim, kariyerine ve anneliğine odaklanacağı yeni dönem için hazır olduğunun mesajını verdi. Bu açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı.