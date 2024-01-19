Ünlü oyuncu İlker Kaleli'den müzikal atak

Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan sanatçı, sözleri ve müziği kendisine ait olan “Harami”nin kayıtları için geçtiğimiz hafta stüdyoya girmişti. Kaleli’nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti.

İlker Kaleli daha önce oynadığı Silsile, Dip, Poyraz Karayel gibi film ve dizilerinde bestelediği, yorumladığı şarkılarla müzikal yeteneğini göstermiş, en son Sıla’nın albümünde yer alan müziğini yaptığı ‘Metelik’ adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.

İşte o şarkının sözleri:

Harami

Canını sıkma harami

Lafını bilmez bu ahali

Para pul olmuş dünya fani

Yüzünü eğme bunlar hain

Raconu takmaz eserdi

Gönlünü çizenler arazi

Kafamı açma kafa binbir

Kafa kol olduk be harami

Benim için sen medet umma

Boşuna zorla

Yoluma durma

Yana yana sen beni unutma,

Boşuna yorma

Sevenin olsa

Gözünü kırpma harami

Karışmış olay mahali

Kula kul olmuş bunlar faiz

Sazını bilmez bunlar cahil

Raconu şipşak keserdi

Alem dediğin kuş misali

Lafı dolandırma farazi

Seni de tartar bu terazi

Benim için sen medet umma

Boşuna zorla

Yoluma durma

Yana yana sen beni unutma,

Boşuna yorma

Sevenin olsa

Yolum açık dünüm haciz

Zamanım az gönül matiz

Bir canım var al senin olsun

Bilen bilir biz ölmeyiz.

Bunlar hain…

Söz-müzik: İlker Kaleli

Düzenleme: Taner Yücel