Ünlü oyuncu İlker Kaleli'den müzikal atak

Ünlü oyuncu İlker Kaleli’nin söz ve müziği kendisine ait “Harami” adlı şarkısı cumartesi günü bütün müzik platformlarda yayınlanıyor.

Ünlü oyuncu İlker Kaleli'den müzikal atak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2024 19:27

Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan sanatçı, sözleri ve müziği kendisine ait olan “Harami”nin kayıtları için geçtiğimiz hafta stüdyoya girmişti. Kaleli’nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti.

İlker Kaleli daha önce oynadığı Silsile, Dip, Poyraz Karayel gibi film ve dizilerinde bestelediği, yorumladığı şarkılarla müzikal yeteneğini göstermiş, en son Sıla’nın albümünde yer alan müziğini yaptığı ‘Metelik’ adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.

İşte o şarkının sözleri:

 

Harami

Canını sıkma harami

Lafını bilmez bu ahali 

Para pul olmuş dünya fani 

Yüzünü eğme bunlar hain 

 

Raconu takmaz eserdi 

Gönlünü çizenler arazi 

Kafamı açma kafa binbir 

Kafa kol olduk be harami 

 

Benim için sen medet umma 

Boşuna zorla

Yoluma durma 

Yana yana sen beni unutma, 

Boşuna yorma

Sevenin olsa 

 

Gözünü kırpma harami 

Karışmış olay mahali 

Kula kul olmuş bunlar faiz 

Sazını bilmez bunlar cahil 

 

Raconu şipşak keserdi 

Alem dediğin kuş misali 

Lafı dolandırma farazi 

Seni de tartar bu terazi 

 

Benim için sen medet umma 

Boşuna zorla

Yoluma durma 

Yana yana sen beni unutma, 

Boşuna yorma

Sevenin olsa 

 

Yolum açık dünüm haciz 

Zamanım az gönül matiz 

Bir canım var al senin olsun 

Bilen bilir biz ölmeyiz.

 

 

Bunlar hain…

 

Söz-müzik: İlker Kaleli

Düzenleme: Taner Yücel

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