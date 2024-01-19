Ünlü oyuncu İlker Kaleli'den müzikal atak

Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan sanatçı, sözleri ve müziği kendisine ait olan “Harami”nin kayıtları için geçtiğimiz hafta stüdyoya girmişti. Kaleli’nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti.
İlker Kaleli daha önce oynadığı Silsile, Dip, Poyraz Karayel gibi film ve dizilerinde bestelediği, yorumladığı şarkılarla müzikal yeteneğini göstermiş, en son Sıla’nın albümünde yer alan müziğini yaptığı ‘Metelik’ adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.
İşte o şarkının sözleri:
Harami
Canını sıkma harami
Lafını bilmez bu ahali
Para pul olmuş dünya fani
Yüzünü eğme bunlar hain
Raconu takmaz eserdi
Gönlünü çizenler arazi
Kafamı açma kafa binbir
Kafa kol olduk be harami
Benim için sen medet umma
Boşuna zorla
Yoluma durma
Yana yana sen beni unutma,
Boşuna yorma
Sevenin olsa
Gözünü kırpma harami
Karışmış olay mahali
Kula kul olmuş bunlar faiz
Sazını bilmez bunlar cahil
Raconu şipşak keserdi
Alem dediğin kuş misali
Lafı dolandırma farazi
Seni de tartar bu terazi
Benim için sen medet umma
Boşuna zorla
Yoluma durma
Yana yana sen beni unutma,
Boşuna yorma
Sevenin olsa
Yolum açık dünüm haciz
Zamanım az gönül matiz
Bir canım var al senin olsun
Bilen bilir biz ölmeyiz.
Bunlar hain…
Söz-müzik: İlker Kaleli
Düzenleme: Taner Yücel