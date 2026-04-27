Ünlü Oyuncu Hira Koyuncuoğlu Nişanlandı: İşte Aile Arasındaki O Tören

Ünlü oyuncu Hira Koyuncuoğlu, özel hayatında mutlu bir adım atarak evlilik yolundaki ilk resmi girişimi gerçekleştirdi. Yaklaşık iki yıldır Baran Sulhan ile birliktelik sürdüren oyuncu, geçtiğimiz aylarda aldığı evlilik teklifinin ardından nişanlanarak yüzüklerini taktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kareler, ikilinin bu özel gününü takipçileriyle buluşturdu. Aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, samimi atmosferiyle dikkat çekti.

Aile Arasında Sade Bir Tören Düzenlendi

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan çifti, nişan merasimi için gösterişten uzak, sade bir tören tercih etti. Aile arasında düzenlenen bu etkinlikte, geleneksel kız isteme merasimi de yerine getirildi. Çiftin nişan yüzüklerini aile büyükleri takarken, ikilinin mutluluğu objektiflere yansıdı. Sektörden birçok ismin aksine daha mahrem bir kutlamayı seçen çift, bu önemli anı sadece en yakınlarıyla paylaştı.

İki Yıllık Aşkta Mutlu Son Yaklaşıyor

Çiftin ilişkisi yaklaşık iki yıl önce başlamış ve kamuoyunda sevgi dolu karelerle yer bulmuştu. Baran Sulhan, üç ay önce romantik bir teklifle sevgilisine evlilik yolunu açmıştı. Bu teklife "Evet" yanıtını veren Koyuncuoğlu, hazırlık sürecinin ardından nişan töreniyle süreci bir üst aşamaya taşıdı. Oyuncu, nişan törenine ait en özel anları kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlayarak mutluluğunu ilan etti.

Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru

Güzel oyuncunun paylaştığı nişan fotoğrafları, kısa sürede hayranları ve meslektaşları tarafından yoğun ilgi gördü. Takipçileri, paylaşımların altına binlerce tebrik mesajı ve iyi dilek bıraktı. Hira Koyuncuoğlu, nişan töreninde tercih ettiği zarif kıyafeti ve doğal görünümüyle de beğeni topladı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin, düğün tarihine dair planları ise şimdiden merak konusu oldu. İkili, profesyonel kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarındaki bu yeni heyecanı birlikte yaşamaya devam ediyor.