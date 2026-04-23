Ünlü Oyuncu Hazal Kaya’dan Annelik İtirafı: Birbirimize Bayılıyoruz

Hazal Kaya Nişantaşı'nda çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya ile olan hayatını anlattı. Ünlü oyuncu "Çocuklara yetișmeye çalışıyorum" diyerek veda etti.

Yayın Tarihi : 23-04-2026 10:32

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansırken ailesi ve çocuklarıyla olan günlük yaşantısı hakkında samimi bilgiler verdi. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı isim, vaktinin büyük bir kısmını çocuklarına ayırdığını dile getirdi. Güncel projelerinden ziyade bir anne olarak yaşadığı tatlı telaşları paylaşan Kaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Çocuklarıyla Geçen Altı Yılın Özeti

Nişantaşı'nda yürürken görüntülenen Hazal Kaya, gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. O sırada çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya’yı yanına almak üzere yola çıktığını belirtti. Muhabirlerin çocuklarla hayatın nasıl gittiğine dair soruları üzerine oyuncu, annelik serüveninin altıncı yılında olduğunu hatırlattı. Bu süre zarfında çocuklu hayata tamamen alıştıklarını ifade eden Kaya, ailesiyle olan bağını "Birbirimize bayılıyoruz" sözleriyle tanımladı. Birlikte vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu, evdeki huzurlu atmosferin sinyallerini verdi.

Yoğun Tempo ve Anne Olma Sorumluluğu

İki çocuk annesi olan Hazal Kaya, kariyeri ile özel hayatı arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu da dolaylı yoldan anlattı. Çocuklarının gelişim süreçlerini yakından takip eden oyuncu, her iki çocuğuna da eşit şekilde vakit ayırmaya özen gösteriyor. Ayaküstü yapılan sohbette, çocukların enerjisine yetişmenin bazen zorlayıcı ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu ima etti. Gazetecilerle kısa bir süre şakalaşan Kaya, hayatının bu döneminde odak noktasının tamamen ailesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kısa Bir Veda ve Günlük Telaşlar

Konuşmasının sonunda çocuklarını bekletmek istemeyen Hazal Kaya, "Çocuklara yetişmeye çalışıyorum" diyerek sohbeti noktaladı. Hızlı adımlarla yoluna devam eden oyuncu, modern anne profilini en doğal haliyle sergiledi. Nişantaşı sakinlerinin ve hayranlarının meraklı bakışları altında aracına doğru yönelen Kaya, özel hayatındaki mutluluğu yüzündeki gülümsemeyle dışa vurdu. Oyuncunun bu sade ve doğal açıklamaları, sosyal medyada da kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

