Kardeşlerim'in Küçük Emel'i Büyüdü: 'Liseli' Aylin Akpınar'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kardeşlerim, dört sezon boyunca Eren ailesinin hikâyesini ekranlara taşıdı. Dizinin ilk bölümünden finaline kadar kadroda yer alan isimlerden biri de Aylin Akpınar'dı. İzleyiciler onu, Ömer ve Asiye'nin küçük kardeşi Emel olarak tanıdı. Dizinin ilk bölümlerinde henüz çocuk yaşta olan Akpınar, yıllar içinde izleyicinin gözleri önünde büyüdü.

2024'te final yapan Kardeşlerim'in ardından da oyunculuğa devam eden Aylin Akpınar, 2026'da bu kez hem eğitim hayatındaki yeni adımı hem rol aldığı yeni projeyle gündeme geldi. 14 yaşındaki oyuncu artık lise öğrencisi. Üstelik seçtiği bölüm de gelecekteki kariyer hedefi hakkında ipucu veriyor.



Aylin Akpınar Oyunculuğa Çok Küçük Yaşta Başladı

Aylin Akpınar'ın kamera karşısındaki serüveni Kardeşlerim'den çok daha önce başladı. 2012 doğumlu oyuncu, henüz 5 yaşındayken reklam filmlerinde rol aldı. İlk dizi deneyimlerinden biri 2018 yapımı Keşke Hiç Büyümeseydik oldu. Ardından İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır gibi dizilerde kamera karşısına geçti.

Asıl tanınırlığını ise 2021'de başlayan Kardeşlerim ile elde etti. Dizide Eren ailesinin en küçük çocuğu Emel'i canlandıran Akpınar, dört sezon boyunca aynı karaktere hayat verdi.

Genç oyuncu, 2021'de Altın Kelebek'te En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü de kazandı. 2024'te verdiği röportajda ise oyunculuğu sevdiğini ve ileride de bu alanda devam etmek istediğini söylemişti.

Küçük Emel Artık Liseli

Aylin Akpınar'ın son görüntüsü, 2026 Eylül'ünde annesi Özlem Akpınar'la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Oyuncu, bu yıl liseye başladığını ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin Sinema-TV/Tiyatro alanına kaydolduğunu açıkladı. Böylece çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğunu eğitim hayatında da aynı yönde sürdürmeye devam ediyor.

Yeni Dizisi İçin Kamera Karşısına Geçti

Akpınar'ın kariyerindeki yeni gelişme yalnızca okulla sınırlı değil. Genç oyuncu, yaz döneminde dijital platform için hazırlanan Eve Giden Yol dizisinin çekimlerini tamamladı.

Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya da rol alıyor. Aylin Akpınar ise dizide bu iki karakterin kızı Melis'i canlandırıyor. Oyuncunun açıklamalarına göre çekimler tamamlanmış durumda.

Bir zamanlar Kardeşlerim setinde abilerinin ve ablasının peşinden koşan küçük Emel'i canlandıran Aylin Akpınar artık lise çağında. Önünde ise hem eğitimini oyunculuk alanında sürdürdüğü hem yeni projelerle kariyerine devam ettiği bir dönem var.