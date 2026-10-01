Çok Güzel Hareketler Bunlar'la Tanınan Murat Eken'in Değişimi

Bir dönemin televizyon ekranlarında en çok konuşulan komedi programlarından Çok Güzel Hareketler Bunlar, pek çok oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Murat Eken de o isimlerden biriydi. Programdaki skeçleri ve kendine özgü oyunculuğuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Eken, yıllar içinde farklı projelerde yer aldı.

Uzun süre ekranlardan uzak kaldığı dönemin ardından 2023 yılında Survivor kadrosuna katılması, oyuncunun yeniden geniş kitlelerin karşısına çıkmasını sağladı. Ancak aradan geçen yıllarda Eken'in hayatında yeni bir dönem başladı. 2026'da 46. yaşına giren oyuncunun güncel fotoğrafları sosyal medyada yeniden konuşulurken kariyerine oyunculuğun yanı sıra yazarlığı da eklediği ortaya çıktı.

Murat Eken ÇGHB ile Geniş Kitlelerce Tanındı

7 Ağustos 1980'de İstanbul'da doğan Murat Eken'in oyunculuk hikâyesi aslında mühendislik eğitimiyle başlamıştı. New York'taki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde makine mühendisliği okuyan Eken, üçüncü sınıfta eğitimini bırakarak Türkiye'ye döndü. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Eken'in televizyon kariyerindeki önemli adımlardan biri Bir Demet Tiyatro oldu. Ardından BKM Mutfak ekibine katıldı ve 2008'de başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. Programdaki oyunculuğunun yanı sıra senarist kadrosunda da yer aldı.

Sonraki yıllarda Düşman Kardeşler, Galip Derviş, Kafa Doktoru ve farklı sinema projelerinde rol alan Eken, bir süre daha sakin bir kariyer dönemi geçirdi.

Yıllar Sonra Survivor'da Ortaya Çıktı

Murat Eken'in yeniden geniş kitlelerin karşısına çıkışı 2023 yılında oldu. Acun Ilıcalı, Eken'in Survivor 2023 kadrosunda yer alacağını Aralık 2022'de duyurdu. Böylece uzun süre sonra oyuncuyu bu kez bir yarışma programında izleme fırsatı doğdu.

Eken'in Survivor macerasıysa uzun sürmedi. 20 Nisan 2023'te yarışmaya veda etti. Dolayısıyla bugün Murat Eken'den söz ederken Survivor'ı güncel bir gelişme gibi değerlendirmek yerine oyuncunun kariyerindeki kısa süreli televizyon dönüşlerinden biri olarak hatırlamak daha doğru.

2026'da Bu Kez Değişimiyle Gündemde

Eken, geçtiğimiz aylarda 46 yaşına girdi. Doğum gününde paylaşılan fotoğraflarıyla yıllar içindeki görünümü yeniden gündeme geldi. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar dönemindeki kısa saçlı ve daha genç görüntüsüyle güncel hâli arasındaki fark, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Oyuncunun bu dönemdeki yeniliklerinden biri de yazarlık oldu. Eken'in ilk öykü kitabı Yarım Kalanlar, 2026'da yayımlandı. Dokuz öyküden oluşan kitapta yarım kalmış hayatların ve insanların hikâyeleri anlatılıyor. Eken, eserin sesli kitabında da kendi öykülerini seslendirdi.

Böylece yıllar önce Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Murat Eken, 2023'te Survivor ile yeniden ekrana çıkarken 2026'da kariyerine farklı bir alan daha ekledi. Bugün gündeme gelmesinin nedeniyse yalnızca geçmişteki televizyon maceraları değil, değişen görüntüsü ve yeni kitabıyla devam eden üretim süreci.