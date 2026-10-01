Güneşin Doğduğu Yer Dizisine Sürpriz Transfer: Kadroya İki Yeni İsim Katılıyor!

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisi heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı isimleri Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı ikilinin anne-oğul rollerine hayat verdiği dizi her hafta reyting listelerini zorluyor.

Yönetmen koltuğunda başarılı isimler Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali'nin oturduğu usta kalem Yıldız Tunç'un ise senaryosunu kaleme aldığı dizinin merakla beklenen 3. bölümü yarın akşam seyirciyle buluşacak. Adana'nın sıcak ve büyüleyici atmosferinde çekimleri tüm hızıyla süren projede hikâyenin giderek derinleşmesiyle birlikte müzikhol sahneleri de resmen başlıyor. Bu yeni dönemeçle birlikte dizinin kadrosuna iki sürpriz oyuncu dahil oluyor.

Yaman Yoldaş Sertan Karakteriyle Geliyor

Dizinin hikâyesine dâhil olan ilk güçlü isim Yaman Yoldaş oldu. Başarılı oyuncu dizinin 4. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Yoldaş Adana'nın yeraltı dünyasında ve karanlık işlerinde adı geçen tehlikeli ve gizemli bir müzikhol patronu olan Sertan karakterine hayat verecek. Sertan'ın hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dizideki dengelerin nasıl değişeceği ve ana karakterlerin bu durumdan nasıl etkileneceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Müzikhol Şarkıcısı Olarak Nazlı Başak İlhan Kadroda

Adana'da çekilen yapımın yarın ekrana gelecek 3. bölümünden itibaren kadroya katılan bir diğer yetenekli isim ise Nazlı Başak İlhan oldu. Başarılı oyuncu dizide bir müzikhol şarkıcısı karakterini canlandıracak. Sahne sahneleriyle diziye hem renk hem de farklı bir soluk getirecek olan İlhan'ın canlandırdığı karakterin Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Celadet karakterinin büyük oğlu İhsan (Muharrem Türkseven) ile yakınlaşacağı öğrenildi. İkilinin sahneleri şimdiden izleyicilerin odak noktası haline geldi.

Adana Sokaklarında Gerilim Tırmanıyor

Dizinin yarın yayınlanacak yeni bölümünde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Oğluna kavuşma anı ne yazık ki oldukça kısa süren Leyla tamamen kendi başının çaresine bakmak zorunda kalırken, Adana’nın sert ve acımasız yüzüyle yüzleşiyor. Beklediği sıcak karşılamayı bulamayan ve çaresizlik içinde kıvranan Leyla'ya hiç ummadığı bir anda uzanan yardım eli hikâyenin gidişatını değiştirecek.

Diğer yandan Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki tehlikeli gerilimi doruk noktasına çıkarıyor. Evliliğini ve kurduğu düzeni stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise bir yandan kocasının karanlık geçmişiyle savaşmak zorunda kalıyor. Zengin oyuncu kadrosu sürükleyici senaryosu ve her bölümde artan temposuyla dikkat çeken “Güneşin Doğduğu Yer”, yeni bölümleri ve eklenen güçlü karakterleriyle ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam edecek.