Ünlü Oyuncu Eda Ece Köpek Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!

Ekranların sevilen yüzü ve Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Eda Ece Bodrum tatili sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Motosiklet üzerinde seyir halindeyken bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası topuk bölgesinden yaralanan güzel oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler geldi.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde İlk Müdahale Yapıldı

Edinilen bilgilere göre Bodrum'da motosikletiyle seyir halindeyken aniden bir köpeğin hedefi olan Eda Ece saldırı sonucu ayağının topuk kısmından yaralandı. Yaşanan panik sonrası çevredekilerin de yardımıyla hemen Bodrum Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Sağlık Durumu İyi

Acil serviste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve gerekli tedavileri tamamlanan ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hayvan haklarına duyarlılığı ve sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımlarıyla da tanınan güzel oyuncunun bu talihsiz kaza haberi, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve dinlenmeye çekilen Eda Ece'ye sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı.