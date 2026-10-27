Ünlü Oyuncu Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı, Herkes Kıvanç Tatlıtuğ Sandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Tan Sağtürk'ün 1980 yılına ait çocukluk fotoğrafı ve darbe anısı sosyal medyayı salladı!

Ünlü Oyuncu Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı, Herkes Kıvanç Tatlıtuğ Sandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 16:59

Sarı saçları ve maviye çalan ciddi bakışlarıyla görenleri ilk anda Kıvanç Tatlıtuğ sanmak hata değil. Ancak bu siyah-beyaz vesikalık fotoğrafın arkasındaki gerçek isim bambaşka. Yıl 1980. Çarpıcı karedeki o küçük çocuk Türkiye'de bale sanatının yaşayan efsanesi Tan Sağtürk'ten başkası değil. Ünlü balet paylaştığı bu nadide kareyle geçmişe nostaljik bir pencere açtı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetilen O Çocuk Tan Sağtürk Çıktı!

Sahne ışıkları altında geçen on yıllar. İzmir'de atılan ilk adımlar. Tan Sağtürk adını sadece bale sahnelerine değil televizyon ekranlarına da altın harflerle yazdırdı. Fransız Devlet Balesi'ne kabul edilen ilk yabancı baş dansçı unvanını alarak tarihe geçti. Ekranda ise efsane dizi İkinci Bahar'ın Timothy'si olarak milyonların kalbini fethetti. Şimdi ise 57 yaşında ve sanatın merkezinde. Yıllar geçti imajlar değişti. Fakat o bakışlar hep aynı kaldı.

Bugün Sana Tatil

Fotoğraf sadece bir benzerlik hikayesi sunmuyor. Derin bir tarihe dokunuyor. Küçük Tan 1980 yılının o olağanüstü sabahında bale dersine yetişmek üzere evden çıktı. Sokaklar sessizdi. Karataş'a geldiğinde askerler önünü kesti. Örfi idare ilan edilmişti. Geri dönmek zorunda kaldı. Babasının söylediği "Bugün sana tatil" sözü hafızasına kazındı. Tarih yaprakları dönse de anılar canlı. O çocuk bugün ülkenin en kıymetli sanatçılarından biri olarak yoluna devam ediyor.

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