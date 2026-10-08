Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'dan Sağlık Durumu Açıklaması: "Hallettik, Hayata Döndük!"

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz yakın dostu Ozan Güven ile Levent'te görüntülendi. Yılmaz sağlık durumu için "Hayata döndük" dedi.

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'dan Sağlık Durumu Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 09:29

Türk sinemasının ve stand-up dünyasının dahi ismi Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda geçirdiği ciddi sağlık sorununu geride bırakarak uzun bir aradan sonra ilk kez dostu ve meslektaşı Ozan Güven ile birlikte Levent'te objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yaz yaşadığı kalp krizi ve ardından hastane süreciyle sevenlerini endişelendiren 53 yaşındaki ünlü komedyen son sağlık durumu hakkında neşeli bir açıklama yaparak "Hallettik hayata döndük" dedi.

Levent'te Berber Çıkışı Eğlenceli Anlar

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve projelerine odaklanan yakın dostlar Cem Yılmaz ile Ozan Güven önceki gün Levent'teki bir berberden çıkarken magazin muhabirlerinin objektifine yansıdı. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken, basın mensuplarının sorularını her zamanki esprili tarzlarıyla yanıtladılar.

Ozan Güven muhabirlerin "Berberde bu ikili ne sohbet etti?" şeklindeki esprili sorusuna gülümseyerek "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık, kıldan tüyden şeyler konuştuk" karşılığını vererek kahkaha attı.

Kalp Damar Grubu Buluşması ve Baston Sorularına Sessizlik

Hatırlanacağı üzere 29 Ağustos tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçiren Cem Yılmaz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmişti. Sağlığına kavuşan başarılı komedyen muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini içtenlikle kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk hayata döndük."

Öte yandan yaşadığı büyük sağlık sorununun hemen ardından geçtiğimiz ay sokaklarda bastonla yürürken görüntülenen Cem Yılmaz muhabirlerin bastonla ilgili sorularını ise bu kez yanıtsız bırakmayı tercih etti. Sorular karşısında tebessüm eden ünlü komedyen "Hadi, ben kaçtım" diyerek hızla aracına bindi ve gözden kayboldu.

Ayrıca çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve efsanevi G.O.R.A. filminin merakla beklenen dizi uyarlaması "GORA 4 GORA"daki rol arkadaşlarıyla bir araya gelen Cem Yılmaz bu buluşmayı sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımına "Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği" notunu düşmesi ise takipçilerini hem güldürdü hem de moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

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