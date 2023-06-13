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Ünlü isimlerin Bozburun buluşması

Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Ebru Akel, Merve Çağıran ve Gonca Vuslateri önceki gün Marmaris Bozburun’da düzenlenen bir partiye katıldı.

Ünlü isimlerin Bozburun buluşması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2023 12:37

İSKELEDE ROMANTİZM

Erken saatlerde deniz ve güneşin tadını çıkartan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, kendilerini serin sulara bırakırken bir hayli zorlandı.

İskelenin merdivenlerinde aşka gelen çiftten Yaşaroğlu, eşinin göbeğini öptüğü anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

SAHİLDE SOHBET

Ebru Akel de plaja erken gelip güneşlendi.

Gonca Vuslateri, arkadaşı Ebru Akel’e öpücükler kondurdu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, güneşlenen Ebru Akel’in aniden üzerine yatarak renkli görüntüler sergiledi.

Akel’e öpücükler konduran oyuncu gurubun adeta neşe kaynağı da oldu.


YAKIN MARKAJ

Ünlü oyuncu, erkek arkadaşını ihmal etmedi. Vuslateri şezlongda güneşlenen erkek arkadaşını yakın markaja aldı.

ARKADAŞ GRUBUYLA SOHBET

Merve Çağıran ise günü arkadaş gurubuyla sohbet ederek geçirmeyi tercih etti.

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