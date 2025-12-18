Ünlü İsimlere Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin dünyasını sarsan bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında şarkıcı ve oyuncuların da bulunduğu 7 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

4 İsim Gözaltına Alındı

Sarıyer, Şişli ve Bakırköy gibi pek çok ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda; şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

3 Ünlü İsim Adresinde Bulunamadı

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer isimlere ise henüz ulaşılamadı:

Yusuf Güney (Şarkıcı)

Melisa Döngel (Oyuncu)

Cihan Şengüzel (Parti Organizatörü)

Adreslerinde bulunamayan bu 3 ismin yakalanması için emniyetin çalışmaları devam ediyor. Ünlü isimlerin "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçlamasıyla sorgulanacağı öğrenildi.



