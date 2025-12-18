Ünlü İsimlere Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin dünyasını sarsan bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında şarkıcı ve oyuncuların da bulunduğu 7 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
4 İsim Gözaltına Alındı
Sarıyer, Şişli ve Bakırköy gibi pek çok ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda; şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
3 Ünlü İsim Adresinde Bulunamadı
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer isimlere ise henüz ulaşılamadı:
-
Yusuf Güney (Şarkıcı)
-
Melisa Döngel (Oyuncu)
-
Cihan Şengüzel (Parti Organizatörü)
Adreslerinde bulunamayan bu 3 ismin yakalanması için emniyetin çalışmaları devam ediyor. Ünlü isimlerin "Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçlamasıyla sorgulanacağı öğrenildi.