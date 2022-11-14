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Gecce Magazin Haberleri

Ünlü isimlerden tepki: "Rabbim yapanların yanına bırakmasın"

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırının ardından ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla teröre lanet okudu.

Ünlü isimlerden tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2022 09:55

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