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Ünlü isimlerden tepki: "Rabbim yapanların yanına bırakmasın"
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırının ardından ünlü isimler yaptıkları paylaşımlarla teröre lanet okudu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2022 09:55
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