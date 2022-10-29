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Gecce Magazin Haberleri

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti, 99. yılını kutluyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyada da yaşanıyor. Pek çok ünlü isim duygularını paylaştı.

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2022 13:43

TÜRKAN ŞORAY

Cumhuriyet; korumamız gereken en kıymetli değerimizdir... Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım...

 

TARKAN

"Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare; Cumhuriyet idaresidir." 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

 

CEM YILMAZ



Büyük Atatürk’ü ve Cumhuriyet’e emeği gecen bütün büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

CAN YILMAZ

Yaşasın Cumhuriyet!

ATA DEMİRER



29 Ekim Cumnuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.

EBRU YAŞAR

29 Ekim'i Ata'mızın kabrinde ziyaretle kutladık. 

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz." 99 yıl önce Atatürk önderliğinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı, canı ve emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmamız dileğiyle... Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun aziz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

TOLGA ÇEVİK

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun! Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!

 

CEM DAVRAN

29 Ekim 1923... Cumhuriyetimiz 99 yaşında, kutlu olsun hepimize... Bize özgürlük, aydınlık armağan eden, başta Atatürk ve arkadaşlarına sonsuz sevgi ve saygılarımla... Çok şanslıyız, çok...

HADİSE

Yoktan var ettiğin Cumhuriyet'in, kadınlara verdiğin hakların, özgürlüğün ve en önemlisi senin kıymetini her gün daha çok anlıyoruz. Sana olan minnetimi, saygımı ve sevgimi ifade edemem. 

Gururla ve her seferinde daha yüksek bir sesle; Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk!

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