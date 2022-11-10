Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

DEMET AKALIN:
"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
CEM YILMAZ
"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."
TÜRKAN ŞORAY
Ata'm... Seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün...
HÜLYA KOÇYİĞİT
Kurtuluş Savaşımızın baş komutanı, Bağımsızlığımızın baş mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi, minnetle anıyorum. Onun ilkelerinden ayrılmadan gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bize bıraktıkların için sonsuz teşekkürler Ata’m, ruhun şad olsun...
GÜLŞEN BUBİKOĞLU
Canım Atatürk... Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum...
TARKAN
Unutmamalı... Mustafa Kemal Atatürk...
YILMAZ ERDOĞAN
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım... Her an izindeyiz...
AJDA PEKKAN
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...
HÜLYA AVŞAR
Sevgi ve saygıyla anıyoruz...
ATA DEMİRER
Daima izinde...
DOĞA RUTKAY KAMAL
Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum. İlelebet!
CAN YILMAZ
Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…
ZAFER ALGÖZ
"Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." Mustafa Kemal Atatürk... Saygıyla, minnetle Paşam...
TOLGA ÇEVİK
Büyük ve bitmeyecek bir özlemle…
ALİŞAN
MERT FIRAT
Saygı ve özlemle anıyoruz.
YONCA LODİ