Ünlü isimlerden 10 Kasım paylaşımları

DEMET AKALIN:

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

CEM YILMAZ

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

TÜRKAN ŞORAY

Ata'm... Seni sonsuz özlem, hasret ve sevgiyle anıyorum. Yalnız bugün değil, her gün...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Kurtuluş Savaşımızın baş komutanı, Bağımsızlığımızın baş mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi, minnetle anıyorum. Onun ilkelerinden ayrılmadan gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bize bıraktıkların için sonsuz teşekkürler Ata’m, ruhun şad olsun...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Canım Atatürk... Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum...

TARKAN

Unutmamalı... Mustafa Kemal Atatürk...

YILMAZ ERDOĞAN

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım... Her an izindeyiz...

AJDA PEKKAN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...

HÜLYA AVŞAR

Sevgi ve saygıyla anıyoruz...

ATA DEMİRER

Daima izinde...

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DOĞA RUTKAY KAMAL

Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum. İlelebet!

CAN YILMAZ

Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…

ZAFER ALGÖZ

"Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." Mustafa Kemal Atatürk... Saygıyla, minnetle Paşam...

TOLGA ÇEVİK

Büyük ve bitmeyecek bir özlemle…

ALİŞAN

MERT FIRAT

Saygı ve özlemle anıyoruz.

YONCA LODİ

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