Ünlü isimler İtalya’da tekne turunda

Atasay Kamer, Chiara De Rocchi, Simay Kamer, ünlü modacı Başak Dizer Tatlıtuğ, sunucu Tanem Sivar ve başarılı oyuncu Sedef Avcı, yakın arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları İtalya tatilinde deniz ve güneşin tadını doyasıya yaşıyor.

Grup, tekneyle gerçekleştirdikleri tur boyunca birbirinden güzel fotoğraflar çekerek, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü isimler, tatil kareleriyle takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu.

Tatilde oldukça keyifli zaman geçiren grup, paylaştıkları fotoğraflarla hem dostlarına hem de hayranlarına neşeli anlar yaşattılar. İtalya'nın büyüleyici manzaraları eşliğinde yapılan bu tatil, ünlülerin sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.