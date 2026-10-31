Somer Şef'in Restoranına Kayyum Atandı: 72,4 Milyon TL Vergi Borcu Şoke Etti!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına 72,4 milyon TL vergi borcu nedeniyle kayyum atandı! Şefin yaşadığı ekonomik zorluklar.

Somer Şef'in Restoranına Kayyum Atandı: 72,4 Milyon TL Vergi Borcu Şoke Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 10:30

MasterChef Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan restoranına kayyum atandı. Ünlü şefin sahibi olduğu mekanın 72,4 milyon TL  vergi borcu olduğu gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...
 

72,4 Milyon TL Borç


tv8'e yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'nun adı bu kez bambaşka bir olayla gündemde. 2015 yılında Sidney'de Anason isimli bir restoran açan ünlü şef vergi borçlarını ödeyemeyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı. Daily Telegraph'ta "Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı" başlığıyla yayınlanan habere göre restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'ndan Samimi Açıklama


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ünlü şef yaklaşık beş yıldır 'hayatta kalma modunda' ve 'ciddi finalsal zorluklar' içinde olduklarını söyledi. Somer Sivrioğlu, "Bu çok başarılı bir işletme ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik" diye konuştu.

 

 

 

Benzer Haberler
Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu! Güller ve Günahlar Setinde Neşe Tufanı: Kamera Arkasındaki Eğlenceli Anlar Göz Doldurdu!
Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı! Murat Boz'dan İzmir Kültür Yolu Festivalinde Muhteşem Konser: Gündoğdu Meydanı Sallandı!
Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: Seren Serengil'den Şoke Eden İtiraf: "Ameliyatlar Yüzünden Boyum 3 Santim Kısaldı, Ölüyordum!"
Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: Eda Ece'den Şoke Eden Set İtirafı: "Nazardan Korunmak İçin Göbek Deliğini Bantlıyor!"
Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: Bahar Şahin'den Bomba İtiraf: "Ben Hep Aldatıldım"
Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: Tuğyan Ülkem Gülter'den Hastane İddialarına Yanıt: "İçim Çok Rahat Mesleğimi Lekeletmem!"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!
  • 31-10-2026 09:27

Ünlü İsimler Antalya'da Bir Araya Geldi!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!