Somer Şef'in Restoranına Kayyum Atandı: 72,4 Milyon TL Vergi Borcu Şoke Etti!

MasterChef Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan restoranına kayyum atandı. Ünlü şefin sahibi olduğu mekanın 72,4 milyon TL vergi borcu olduğu gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...



72,4 Milyon TL Borç



tv8'e yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu'nun adı bu kez bambaşka bir olayla gündemde. 2015 yılında Sidney'de Anason isimli bir restoran açan ünlü şef vergi borçlarını ödeyemeyince hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı. Daily Telegraph'ta "Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı" başlığıyla yayınlanan habere göre restoranın Avustralya Vergi Dairesi’ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya Doları (yaklaşık 72.4 milyon TL) borcu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'ndan Samimi Açıklama



Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ünlü şef yaklaşık beş yıldır 'hayatta kalma modunda' ve 'ciddi finalsal zorluklar' içinde olduklarını söyledi. Somer Sivrioğlu, "Bu çok başarılı bir işletme ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik" diye konuştu.