Bahar Şahin'in Programdaki Sert Çıkışı Sosyal Medyayı Salladı: "Edep Yahu!"

Bahar Şahin katıldığı programda gelen senaryolara isyan etti! "Ölen ablasının kocasına aşık olacak karakter yazmışlar edep yahu!"

Bahar Şahin'in Programdaki Sert Çıkışı Sosyal Medyayı Salladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-10-2026 10:41

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Bahar Şahin son dönemde kendisine teklif edilen bir rolü ifşa etti ve "Edep yahu!" diyerek tepkisini dile getirdi. İşte o açıklamalar...

O Hayat Benim, Zalim İstanbul, Gülümse Kaderine ve Aynı Yağmur Altında gibi projelerle adını duyan Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'un Youtube'da yayınlanan programı 'Acı Sohbet'e konuk oldu. Burada son dönemde kendisine gelen senaryolardan bahsetti ve tepkisini dile getirdi. Güzel oyuncunun ifşa ettiği senaryo sosyal medyada gündem oldu. 

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bahar Şahin katıldığı programda kendisine gelen senaryolara dair konuştu. İsim vermeden bir senaryoyu ifşa eden Şahin isyan etti.
 

"Kötüyü Haklı Çıkartacak Oyuncu Arıyoruz"

Bahar Şahin şöyle konuştu: 

"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşımda şöyle bir şey söylüyor. Projeyi okudun değil mi? Evet okudum. Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz. Harika. Peki ne yazdınız? Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep yahu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."

Senarist İyi Yazamayabiliyor

Bahar Şahin konuşmasında "Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor" dedi. 

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