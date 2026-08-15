Ünlü Fenomen Eylül Öztük'ün Başına Gelenler Gündem Oldu!

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönen Eylül Öztürk geçirdiği diş operasyonunun ardından yüzündeki şişlikle takipçilerini telaşlandırdı.

Ünlü Fenomen Eylül Öztük'ün Başına Gelenler Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 16:58

Eylül Öztürk uzun süredir yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye döner dönmez kendisini hareketli günlerin içinde buldu. Memleket hasretini giderme planları yapan ünlü fenomen bu kez keyifli paylaşımlarıyla değil yüzündeki belirgin şişlikle gündeme geldi.

Öztürk'ün son hâlini gören takipçileri ne olduğunu anlamaya çalışırken sosyal medyada türlü tahminler dolaşmaya başladı. Gerçekse kısa süre içinde ortaya çıktı.

Türkiye'ye Dönüş Sevincini Takipçileriyle Paylaştı

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan yurt dışına çıkış yasağının ve şirketlerine ilişkin kayyum kararının kaldırıldığını nisan ayında duyuran Eylül Öztürk yaşadığı sürecin kendisini çok yıprattığını anlatmıştı. Bir süredir Amerika'da hayatını sürdüren fenomen Türkiye'ye duyduğu özlemi de "Bir gün gelip birlikte balık ekmek yeriz." sözleriyle dile getirmişti.

Haziran ayında beklenen kavuşma gerçekleşti. Türkiye'ye gelen Öztürk "Taşına toprağına kurban olduğum güzel memleketim… Nasıl özlemişim!" mesajıyla sevincini takipçileriyle paylaştı. Ne var ki dönüşün hemen ardından işler pek de planladığı gibi gitmedi.

 

Yüzündeki Şişlik Herkesi Korkuttu

Eylül Öztürk'ün sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülerde yüzünün ciddi biçimde şiştiği görüldü. Görüntü kısa sürede yayılınca fenomenin sağlık durumuyla ilgili endişeli yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar şişliğin bir "gençlik aşısından" kaynaklandığını ileri sürdü.

Öztürk'se söylentilere kendi üslubuyla karşılık verdi. Dişinden zorlu bir operasyon geçirdiğini, ağzında üç ya da dört dikiş bulunduğunu belirtti. Üç gündür anestezi ve antibiyotiklerle uğraştığını söyleyerek durumunun göründüğü kadar gizemli olmadığını anlattı.

Gençlik aşısı yorumlarını da esprili bir çıkışla yalanladı. Diş operasyonunun henüz yeni yapıldığını hatırlatan fenomen şişliğin asıl sebebinin bu müdahale olduğunu açıkça ifade etti. Üst üste yaşanan aksilikleri nazara bağlamayı da ihmal etmedi.

Türkiye'ye kavuşmanın sevincini yaşamak isterken kendisini dişçi koltuğunda bulan Eylül Öztürk yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Görünen o ki fenomenin memleketteki ilk günleri özlem giderme turundan çok küçük çaplı bir dayanıklılık sınavına dönüşmüş.

 

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