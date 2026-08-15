İbrahim Selim ve İlayda Alişan'lı Güneşin Oğlu Sahneye Dönüyor

Onur Ünlü'nün kült filmi Güneşin Oğlu tiyatro oyunu olarak yeni sezona başlıyor. İbrahim Selim ve İlayda Alişan'lı oyun 20 Eylül'de Zorlu PSM'de.

İbrahim Selim ve İlayda Alişan'lı Güneşin Oğlu Sahneye Dönüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 15:47

Geçtiğimiz sezon tiyatroseverlerden büyük ilgi gören ve kapalı gişe temsilleriyle sahnelendiği her akşam salondan alkışlarla ayrılan Güneşin Oğlu yeni sezonda da hız kesmeden tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Sinema dünyamızın sıra dışı yönetmeni Onur Ünlü'nün aynı adlı kült filminden sahneye uyarlanan ve yönetmenliğini Onur Ünlü ile Nagihan Gürkan'ın birlikte üstlendiği oyun yeni sezonun ilk temsiliyle 20 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde perdesini yeniden açıyor.

Dev Kadroyla Absürt Ve Fantastik Bir Sahne Deneyimi!

Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak sahneye konan oyun zengin ve yetenekli oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Güneşin Oğlu'nun fantastik dünyasında sahnede devleşen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İbrahim Selim

Deniz Celiloğlu

İlayda Alişan

Beyti Engin

Ali Yoğurtcuoğlu

Zeynep Kankonde

Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan.

Mizahı ve absürtlüğü buluşturan özgün diliyle oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bu sıra dışı yapım seyircileri hayal gücünü zorlayan bir atmosfere davet ediyor.

Mucize Beklentisiyle Başlayan Büyülü Ve Komik Bir Arayış!

Güneşin Oğlu tüm hayatını mucizevi bir olay yaşama beklentisiyle geçiren ana karakter Fikri Şemsigil'in yaşadığı sıra dışı dönüşümü konu alıyor. Fikri Bey'in ruhunun bir anda çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlamasıyla hem kendi yaşamı hem de çevresindekilerin hayatı tamamen altüst oluyor.

Söz konusu tuhaf mucizeden kurtulmak ve gerçeği öğrenmek için çabalayan Fikri Şemsigil'in arayışı onu her adımda daha da garip ve komik bir dünyanın içine sürüklüyor. Hayatın sıradan akışını kıran hikaye, insanı kendisiyle ve çevresiyle yüzleşmeye davet ediyor. Oyun 20 Eylül'deki galasının ardından sezon boyunca Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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