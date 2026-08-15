Oğuzhan Koç Malatya Mutfağına Hayran Kaldı: Geleli Kebabı'na Tam Not!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya durağı yedinci gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç'u ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda binlerce hayranıyla buluşan ünlü sanatçı seslendirdiği hit şarkılarıyla kentte festival coşkusunu zirveye taşırken Malatya'nın zengin gastronomi kültürünü de yakından deneyimledi.

"Analı Kızlı Favorim Geleli Kebabı'na Bayıldım!"

Doğup büyüdüğü memleketi Erzincan ile Malatya mutfağının büyük benzerlik gösterdiğini ve bölge lezzetlerine hiç yabancı olmadığını belirten Oğuzhan Koç geleneksel yemeklere övgüler yağdırdı. Malatya'nın simge lezzetlerinden Analı Kızlı çorbasının en sevdiği yemekler arasında olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı festival kapsamında ilk kez tattığı Geleli Kebabı'na da tam not verdi.

Lezzeti tanıdık bulsa da Geleli Kebabı ismini ilk kez Malatya'da duyduğunu belirten Koç kentin gastronomi zenginliğine dikkat çekti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesindeki Lezzet Noktası projesi kapsamında kentte belirlenen 31 özel adrese vurgu yapan sanatçı Malatya'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere bu adresleri keşfetmeleri tavsiyesinde bulundu.

100. Yıl Kent Parkı'nda Müzik Ziyafeti

Gastronomi turunun ardından akşam saatlerinde 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev sahnede hayranlarının karşısına çıkan Oğuzhan Koç Yaradana Yalvartma, Aşk Beni Yendi, Kimseler Bulamasın, Ay ve Yüzük gibi dillerden düşmeyen popüler eserlerini seslendirdi. Alandaki binlerce müzikseverin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği ünlü sanatçı duygusal ve hareketli parçalardan oluşan geniş repertuvarı ve yüksek sahne enerjisiyle Malatya Kültür Yolu Festivali'ne damgasını vurdu.