Kıvanç Tatlıtuğ’un Gerçek Hayali Oyunculuk Değilmiş!

Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik planlarında kamera, set ve şöhret yoktu. Ünlü oyuncu yıllarca basketbol oynadı, gözünü NBA'e dikti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Gerçek Hayali Oyunculuk Değilmiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 17:00

Onu Gümüş'ün Mehmet'i, Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü, Kuzey Güney'in Kuzey'i olarak tanıdık. Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik yıllarında kurduğu hayallerse bambaşkaydı. O dönem aklında oyunculuk yoktu ve günlerini basketbol sahasında geçiriyor, profesyonel sporcu olma hayalleri kuruyordu.

Adana'da yaşadığı yıllarda farklı kulüplerin formasını giyen Tatlıtuğ, ailesiyle İstanbul'a taşındıktan sonra basketbola daha ciddi biçimde yöneldi. Ülkerspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarında yer aldı. Profesyonel spor hayatı yaklaşık beş yıl sürdü.

 

Hayalinde NBA Vardı

Kıvanç Tatlıtuğ'un hedefi Türkiye'de iyi bir basketbolcu olmakla sınırlı değildi. Genç sporcunun hayalini NBA süslüyordu. Ülkerspor'dan gelen teklifi kabul etti, ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giydi. Kariyerinin ilerlemesini beklediği sırada yaşadığı sakatlık bütün planını değiştirdi.

Tatlıtuğ, eski bir röportajında o günleri anlatırken "Aklım fikrim basketboldaydı." demişti. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde sakatlanınca profesyonel spor hayatını sonlandırmak zorunda kaldığını söylemişti. Basketboldan kopuşu onun için kolay olmadı. Yıllarca topa dokunmadığını, maçları ve NBA'i izlemeyi bıraktığını anlatması yaşadığı hayal kırıklığının büyüklüğünü gösteriyor.

 

Her Şeyin Başlangıcı Bir Market İlanı Oldu

Spor defteri kapanınca hayatına beklenmedik bir kapı açıldı. Annesi Nurten Tatlıtuğ bir marketin camında manken arandığını duyuran ilanı görmüş ve oğlunun fotoğrafını ajansa göndermiş. Böylelikle başta planları arasında bulunmayan modellik kısa sürede yeni mesleğine dönüşmüş.

Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazandı. Aynı yıl Best Model of the World'de de birinci seçildi. Paris'te modellik yaptığı dönemde gelen dizi teklifleriyse onu Türkiye'ye geri getirdi.

 

Parkeden Setlere Uzanan Yol

Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuk kariyeri 2005 yılında Gümüş dizisiyle başladı. Ardından gelen projeler onu ekranların en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Bir sakatlık yıllardır kurduğu basketbol hayalini elinden alsa da önünde hiç hesapta olmayan başka bir yol açıldı.

Bugün milyonlar onu oyuncu olarak tanıyor. Oysa hayat planı bozulmasaydı Kıvanç Tatlıtuğ'u televizyon ekranında değil, basketbol parkesinde izliyor olabilirdik.

 

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