Alizade Sziget Festivali'ni Salladı! Kırmızı Kostümlü Şovu Sosyal Medyayı Yıktı

Azerbaycanlı ünlü rap sanatçısı Alizade Avrupa'nın en prestijli ve devasa müzik organizasyonları arasında gösterilen Macaristan'daki Sziget Festivali'nde sahne alarak hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı başarıyla temsil etti.

Gözleri Kırmızı Bantlı İddialı Performans

Budapeşte'de gerçekleşen festivalde sahneye tamamen iddialı kırmızı bir kostümle çıkan güzel sanatçı konsept performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gözlerini kırmızı bir bantla kapatarak şarkılarını seslendiren Alizade sıradışı tarzı ve yüksek enerjili sahne şovuyla yüz binlerce müzikseverden tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Rekoru Kırdı

Alizade'nin Sziget Festivali'ndeki sıra dışı gösterisinden paylaşılan görüntü ve videolar kısa süre içerisinde sosyal mecralarda viral oldu. Binlerce müziksever ve hayranı başarılı rapçinin uluslararası arenadaki performansını paylaşarak yorumlar yağdırdı.