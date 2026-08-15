Furkan Palalı Tabii'nin Davet Musab Dizisinde Başrol Oldu

TRT'nin dijital yayın platformu tabii yeni yayın dönemi içerik yelpazesine iddialı bir tarihi yapım ekliyor. Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği "Davet Musab" adlı yeni dönem dizisi için hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 16 bölümden oluşacak mini projenin senaryosunu Tekden Film Yazı Grubu kaleme alıyor. Yazı ekibi dönemin sosyokültürel yapısını ve İslamiyet'in ilk yıllarındaki atmosferi doğru yansıtmak amacıyla kapsamlı bir ön araştırma süreci yürüttü. Proje dönemsel gerçekçiliği ve dinamik anlatımıyla dijital platformun öne çıkan işleri arasında yer almayı hedefliyor.

Furkan Palalı Musab Karakterine Hayat Verecek

Yapımın başrol oyuncusu resmiyet kazandı. Bugüne kadar farklı televizyon projelerinde başarılı performanslar sergileyen aktör Furkan Palalı dizinin başkahramanı Musab karakterini canlandıracak. Palalı, İslamiyet öncesi dönemde Mekke'de varlıklı ailesiyle refah içinde yaşayan, giyim tarzı ve zarafetiyle kentin gençleri arasında hayranlık uyandıran bir gence hayat verecek. Senaryo Musab'ın zengin yaşamını terk ederek yeni inancı benimsemesini ve Medine'ye giderek İslam dinini yayma sürecini ele alacak. Başarılı oyuncu karakterin yaşadığı derin dönüşümü ve karşılaştığı zorlukları ekranlara taşıyacak.

İran'da Dev Plato ve "Çağrı" Ekolü

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu proje 610'lu yılların atmosferini izleyiciye aktarmak için geniş çaplı bir prodüksiyon planlaması hazırladı. Yapım ekibi çekimlerin büyük bir bölümünü döneme uygun devasa açık hava platolarına sahip olan İran'da gerçekleştirecek. Görsel dili ve sinematografisiyle sinema tarihinin unutulmaz klasiği "Çağrı" filminin modern bir uyarlaması şeklinde kurgulanan yapım yüksek prodüksiyon standartları hedefliyor. Kostüm tasarımlarından mekan dekorlarına kadar her ayrıntıyı titizlikle planlayan prodüksiyon ekibi hazırlıkların tamamlanmasının ardından sete çıkacak.